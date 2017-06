DA REDAÇÃO



Mais um fim de semana para sonhar em ficar milionário com as Loterias da CAIXA. A Mega-Sena acumulou e promete pagar, neste sábado (17), o prêmio de R$ 21 milhões para o apostador que acertar os seis números do concurso 1.940.

O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Caminhão da Sorte da CAIXA, que está em Conceição do Mato Dentro (MG), estacionado na Praça Ubaldina Ferreira.

O valor total do prêmio da Mega-Sena neste sábado, caso aplicado na Poupança da CAIXA, renderia mais de R$ 121 mil por mês, equivalente a cerca de R$ 4 mil por dia. Com o valor também é possível adquirir 26 imóveis de R$ 800 mil cada, ou uma frota de 140 carros de luxo.

A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h do sábado, em qualquer uma das mais de 13 mil lotéricas espalhadas pelo país. Clientes da CAIXA com acesso ao Internet Banking podem fazer suas apostas pelo computador. Para contar com esta comodidade, basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos.

Bolão CAIXA



Para ter mais chances de ganhar, os apostadores podem somar forças com amigos e familiares apostando em mais de 6 números (aposta múltipla) com o Bolão CAIXA. A aposta múltipla aumenta a probabilidade de acerto (ver tabela abaixo) e o valor da aposta é dividido pelo grupo, assim como o prêmio – em caso de acerto nas faixas de premiação.

Se um grupo de 10 pessoas fizer um bolão de 10 números, eles pagarão individualmente R$ 73,50 e, caso sejam contemplados, cada apostador do grupo receberá R$ 2,1 milhões. O apostador também pode comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.