DA REDAÇÃO



A igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, em Cuiabá, será palco de uma cerimônia inédita: a Lavagem das Escadarias. Será realizada no dia 24 de junho, às 8h30, seguindo o ritual tradicional, com cânticos e hinos religiosos, toques de tambores e todos vestidos de branco, como acontecia há mais de 200 anos.

Para os membros da comissão organizadora, lavar a escadaria é um ato envolto de grande simbolismo. É lavar as tristezas, pedir paz e saúde, sempre com a proteção de São Benedito. É pedir respeito a todas as crenças e dizer não ao preconceito e racismo. A lavagem é para quebrar paradigmas, mostrando que todos são iguais.

São esperadas 300 pessoas e a concentração se dará na rua Bandeirantes, nas proximidades da Igreja de São Benedito. Com 113 anos, completados neste mês de junho, o senhor Antônio Mulato, o mais antigo remanescente quilombola, morador do quilombo de Mata Cavalo, em Nossa Senhora do Livramento, fará uma participação especial, acompanhado da comunidade escolar.

A realização é da Associação Umbandista de Mato Grosso, Federação Nacional de Umbanda e dos Cultos Afro Brasileiros e Federação de Umbanda e Candomblé do Estado de Mato Grosso.

O ritual

A lavagem das escadarias é uma tradição das comunidades de religião afro brasileiras em todo país. O ritual é feito com a essência de alfazema, flores e água e busca partilhar com o público a energia positiva das ervas e dos elementos da natureza, pois seus seguidores acreditam na importância desses elementos no tratamento terapêutico, energético e também com a benção de todos os orixás.