Pelo menos 12 órgãos abrem as inscrições na segunda-feira (19) para 547 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 9.585,67.

Os órgãos que abrem as inscrições são os seguintes: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas (CRMV-AM, Departamento de Água e Esgosto de Várzea Grande (MT), Empresa Águas Minerais de Poços de Caldas (MG), Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores de Pernambuco (Funape), Fundação Parque Zoológico de São Paulo, Prefeitura de Pelotas (RS), Prefeitura de Rio Verde (GO), Secretaria do Planejamento do Estado da Bahia, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Universidade Federal de Alagoas (Ufal), Universidade Federal do Rio Grande (Furg) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS).

Veja abaixo os órgãos e mais detalhes dos concursos:

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas (CRMV-AM)

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas (CRMV-AM) abre as inscrições para 5 vagas para agente de fiscalização e auxiliar de serviços gerais, que exigem nível médio e fundamental, com salários de R$ 1.749,88 e R$ 980, respectivamente. As inscrições devem ser feitas no Conjunto Jardim Yolanda, Rua B, quadra 03 casa 01, Parque Dez, de 19 a 23 de junho. A seleção terá análise curricular e entrevistas.

Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (MT)

O Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá, abre as inscrições do concurso público para 146 vagas de nível superior, médio e fundamental. Os salários variam entre R$ 1.176,79 e R$ 2.640. As inscrições devem ser feitas de 19 de junho a 13 de julho pelo site http://www.concursos.ufmt.br/Portal/. As taxas variam de R$ 60 a R$ 100 (acesse o edital).

Empresa Águas Minerais de Poços de Caldas (MG)

A Empresa Águas Minerais de Poços de Caldas (MG) abre as inscrições para 8 vagas para auxiliar de serviços gerais, motorista entregador - automóvel, utilitário e caminhão e agente administrativo, todos de nível fundamental. Os salários vão de R$ 937,00 a R$ 1.188,21. As inscrições devem ser feitas pelo site www.imam.org.br de 19 de junho a 19 de julho (acesse o edital).

Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores de Pernambuco (Funape)

A Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco (Funape) abre as inscrições para 52 vagas para analista judiciário (10) e analista em gestão previdenciária (42), de nível superior. O salário é de R$ 3.678,05. As inscrições devem ser feitas de 19 de junho a 20 de julho pelo site www.concursosfcc.com.br. A taxa é de R$ 64,50 (acesse o edital).

Fundação Parque Zoológico de São Paulo

A Fundação Parque Zoológico de São Paulo abre as inscrições para 15 vagas em cargos de nível fundamental e superior: auxiliar de serviços operacionais, preparador de alimentação, vigilante e assistente contábil. Os salários variam de R$ 937 a R$ 2.772. As inscrições devem ser feitas de 19 de junho a 7 de julho pelo site www.cetroconcursos.org.br. A taxa varia de R$ 30 a R$ 52. (acesse o edital).

Prefeitura de Pelotas (RS)

A Prefeitura de Pelotas (RS) abre as inscrições para 162 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. com remuneração que varia de R$ 937,00 a R$ 5.547,87. As inscrições devem ser feitas pelo site www.rboconcursos.com.br de 19 de junho a 18 de julho, com taxa que varia de R$ 53,58 a R$ 160,75 (acesse o edital).

Prefeitura de Rio Verde (GO)

A Prefeitura de Rio Verde (GO) inscreve para 26 vagas nos cargos de cuidador de idosos e saúde mental, analista de projetos e fiscal de vigilância sanitária (geral e farmacêutico). As vagas são por prazo determinado. Os salários vão de R$ 1.500 a R$ 4.758,96. As inscrições estão abertas entre os dias 19 e 23 de junho, das 8h às 17h, na Secretaria Municipal de Saúde – Departamento de Recursos Humanos, na Rua Joaquim Mota, 257, Bairro Santo Antônio. Não há cobrança de taxa de inscrição (acesse o edital).

Secretaria do Planejamento do Estado da Bahia

A Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia abre as inscrições para 15 vagas temporárias para técnico de nível superior. Os candidatos devem ter nível superior em qualquer área de formação. O salário total é de R$ 2.729,76. As inscrições devem ser feitas de 19 de junho a 5 de julho por meio do site www.selecao.ba.gov.br. A avaliação será por análise curricular. O edital foi publicado no link http://diarios.egba.ba.gov.br/html/_DODia/DO_frm0.html, edição de 3 de junho de 2017 - Executivo - Secretaria do Planejamento.

Tribunal de Justiça de Minas Gerais

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ - MG) abre as inscrições para 15 vagas de oficial de apoio judicial e oficial judiciário - comissário da infância e da juventude, ambos de nível médio. O salário é de R$ 3.457,01. As inscrições devem ser feitas pelo site www.consulplan.net de 19 de junho a 28 de julho. A taxa é de R$ 60 (acesse o edital).

Universidade Federal de Alagoas (Ufal)

A Universidade Federal de Alagoas (UFAL) abre as inscrições para 53 vagas para professores na carreira de magistério superior. Os salários vão de R$ 2.236,30 a R$ 9.585,67. As inscrições devem ser feitas de 19 de junho a 10 de julho pelo site www.copeve.ufal.br. As taxas vão de R$ 60,63 a R$ 239,64. Os editais são de nº 032/2017 e nº 033/2017 – acesse aqui.

Universidade Federal do Rio Grande (Furg)

A Universidade Federal do Rio Grande (FURG) abre as inscrições para 13 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade para as cidades de Rio Grande e Santa Vitória do Palmar. Os salários variam de R$ 1.606,41 a R$ 4.180,66. Os cargos são de assistente de som, auxiliar de enfermagem, enfermeiro, engenheiro mecânico, operador de câmera de cinema e TV, técnico de laboratório/ eventos, técnico de tecnologia da informação, técnico em assuntos educacionais e técnico em audiovisual. As inscrições devem ser feitas de 19 a 29 de junho pelo site www.progep.furg.br. As taxas vão de R$ 50 a R$ 110 (acesse o edital).

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS)