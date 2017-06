RONALDO PACHECO

Centenas de familiares, parentes, amigos e autoridades compareceram à Capela Jardins, em Cuiabá, neste domingo (18), para o último adeus ao ex-prefeito e professor Aecim Tocantins, 94 anos, que morreu na última madrugada, vítima de parada cardíaca e septicemia (infecção geral grave do organismo).



“Toda despedida é dolorosa, principalmente por ser um pedaço da vida que deixamos pra trás perdendo”, afirmou o alfaiate Antônio Pedroso Dias, 99 anos, responsável pelos cortes das roupas de Tocantins, principalmente blazers e calças, por mais de meio século. Pedroso recordou a simplicidade do cliente ilustre, que, não raras vezes, pagava roupas para outros amigos que não tinham condições.



O desembargador Sebastião Moraes Filho, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, recordou que foi trabalhar com Aecim Tocantins ainda na adolescência, como office boy.



“O professor Aecim dizia: a dignidade de um homem não está naquilo que os outros pensam nem em seus bens, mas em sua vida de caráter irreparável. Era um exemplo que todos deveriam seguir”, afirmou Sebastião Moraes. O desembargando entende que Tocantins é um exemplo que deveria ser seguido.



O procurador geral de Justiça, Mauro Curvo, disse que professor Aecim faz muita falta para a vida pública de Mato Grosso, num momento em que há aridez de bons exemplos. “Ele representou o verdadeiro homem público. Honesto, probo e preocupado com a sociedade que vivia. Certamente, Mato Grosso perde uma referência”, sentenciou Curvo.

Amigo de longa data, o ex-governador Júlio Campos (DEM) lembrou que Aecim deu importante contribuição para Mato Grosso. “Estamos do todos de luto, mas fica o seu exemplo de trabalho e honradez”, disse Campos.



Amigo da família de longa data, o arcebispo emérito de Cuiabá, dom Bonifácio Piccinini, esteve no velório para celebrar a cerimônia final. “Era um bom homem. Bom pai de família. Bom Católico. Está nos braços do Altíssimo”, afirmou dom Bonifácio.



O filho Mário Luiz Correa Tocantins explicou que o pai vinha tratando da saúde há tempos, mas o quadro se agravou, na semana passada. “Ele teve pneumonia e foi internado. Depois, houve o problema no intestino. Os médicos optaram pelo tratamento clínico, por causa do histórico de cardiopatia, pois tinha duas pontes de safena e três stents no coração. Lutou muito [pela vida] até a madrugada deste domingo”, explicou Mário Luiz.



Aecim Tocantins foi professor, prefeito de Cuiabá (1961) e ministro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), cargo correspondente ao de conselheiro, atualmente. Também era escritor e membro da Academia Mato-Grossense de Letras (AML) e do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso (IHGM). Deixou a viúva dona Célia Corrêa Tocantins, a popular Celita, e dois filhos – Mário Luiz e Maria Luíza.



O velório está sendo realizado na Capela Jardins, na sala das Orquídeas, no bairro Bandeirantes, na Capital. O enterro está previsto para acontecer às 16 horas, no Cemitério da Piedade, area central de Cuiabá.