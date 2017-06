DE O DIA



Que exercícios físicos fazem bem à saúde, principalmente a dos idosos, todos sabem. Mas, um estudo da University of Lincoln e Glasgow Caledonian University, no Reino Unido, revelou que ter um cão pode ajudar a se manter saudável durante o envelhecimento. A pesquisa mostrou que tutores de cães, a partir de 65 anos, andam mais que os que não têm um.“Tutores de cães andavam 20 minutos a mais por dia em uma caminhada. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda, no mínimo, 150 minutos de atividade física por semana. Em uma semana, os 20 minutos adicionais podem ser suficientes para satisfazer essa orientação. Nossas conclusões indicam uma melhoria significativa na atividade física através da caminhada com um cão”, explica a pesquisadora-chefe, Philippa Dall. “Ao envelhecer, a tendência é diminuir o ritmo. Permanecendo ativos, podemos melhorar a saúde e outros aspectos da qualidade de vida”, dz o líder do projeto, professor Daniel Mills.

Para chegar ao resultado, foi usado, pela primeira vez, um monitor de atividades para coletar dados dos participantes. O estudo foi publicado na revista BMC Public Health e feito com o Centro de Nutrição Animal Waltham, da Mars Petcare. E aí, já deu sua voltinha com seu cão hoje? Ele vai adorar e você, vai ficar mais saudável!

