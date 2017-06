O corpo de um homem, de 30 anos, que estava desaparecido há uma semana, foi encontrado na manhã deste domingo (18) às margens da MT-242, em Sorriso, a 420 km de Cuiabá. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Eduardo Lima Miguel. Perícias e laudos devem informar as causas da morte e confirmar a identidade do morador.