KARINA CABRAL

DA REDAÇÃO

O frio deve voltar a Cuiabá e Chapada nesta semana. A segunda-feira (19) amanheceu com 20°C na capital, com sensação térmica de 18°C. Porém é na terça-feira (20) que a temperatura deve cair ainda mais, com mínima prevista de 10°C e máxima de 20°C.

Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a temperatura sobe aos poucos durante a semana, mas a previsão é que ao menos até sábado o clima permaneça ameno, com mínima de 13°C na quarta-feira (21) e máxima de 28°C, ficando entre 17°C e 31°C de quinta a sábado.

Além do clima mais fresco, o ar também está menos seco. Nesta segunda-feira, a umidade relativa está em 94%.

Além de Cuiabá, a previsão é que a temperatura caia em Chapada dos Guimarães, que poderá registrar 5°C nesta terça-feira (20), com máxima de 19°.

A temperatura também deve permanecer mais baixa em Chapada até o sábado, com mínima de 11°C na quarta-feira e máxima de 25°C. De quinta a sábado, a média deve ficar entre 12°C e 26°C.

Apesar da queda da temperatura, a possibilidade de chuva nas duas cidades, segundo o Inpe, é de 0%.