A vítima Rosimeri Ramos (no detalhe) que morreu em acidente em Tangará da Serra

THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

A motociclista Rosimeri Ramos da Silva, de 34 anos, morreu em um grave acidente na noite de domingo (18), no município de Tangará da Serra (239 km de Cuiabá).

De acordo com a Polícia Militar, ela seguia pela Rua 34, no Bairro Jardim Califórnia, quando perdeu o controle da direção, bateu no meio fio e em seguida atingiu um poste.

Conforme a PM, com o impacto, o capacete da vítima rachou ao meio e ela morreu na hora.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) chegou a ser acionado e constatou o óbito da mulher. Ela teve múltiplas fraturas na face.

Ainda segundo a PM, a suspeita é de que a vítima estava em alta velocidade.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local. O caso será investigado pela Polícia Civil da cidade.

O corpo de Rosimeri está sendo velado na Capela Ecumênica Valdemar da Cruz, em Tangará da Serra, e o sepultamento se dará as 17h desta segunda-feira (19).