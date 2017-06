DA REDAÇÃO



O violino, instrumento comumente associado à música clássica, ganha novas configurações no espetáculo “Felipe Harder e o Apocalipse Musical”, que acontece na próxima terça-feira (20) no teatro da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), às 20h, com entrada gratuita.

Conforme o idealizador, Felipe Harder, o concerto consiste em uma trajetória musical, desde a música erudita até a música popular brasileira. O espetáculo é apoiado pela Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência (Procev) e Orquestra Sinfônica da UFMT.

“A proposta é conferir proximidade em uma apresentação descontraída com os melhores músicos do Estado, em uma incursão de forma descontraída e sem formalidades”, explica o também recitalista e membro efetivo da Orquestra.

O destaque é a parceria com o professor Oliver Yatsugafu, diretor e idealizador do UFMT em Cordas, e violinista residente da Orquestra. Juntos, os músicos se apresentam como duo Harder-Yatsugafu, ou mais especificamente, “Xômano e a Capivara”.

Além da orquestra UFMT em cordas, o programa inclui também uma participação do Cuiabá Tango-Samba-Bossa-Jazz Quintett + 1, composto por John Stuart, Joelson Conceição (Macaco), Andrew Moraes, Ricardo Porto e Marcello Mendonça. O espetáculo também conta com a participação do pianista Wesley Arruda e dos bailarinos do Teatro Imagem, Jaqueline Roque e Henrique Ferreira.

O músico

Felipe Harder Annunziato iniciou os estudos de violino aos cinco anos de idade. Foi membro fundador da Orquestra de Cordas da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Atualmente, integra o corpo efetivo da Orquestra Sinfônica da UFMT, é membro fundador do UFMT em Cordas, professor voluntário do projeto Ufmt com a Corda Toda, mantém um duo com o Prof. Dr. Oliver Yatsugafu de nome Xômano e a Capivara e atua como recitalista em várias partes do Brasil.