KARINA CABRAL

DA REDAÇÃO

O Correios decidiu encerrar o e-Sedex, serviço de encomenda expressa para produtos comprados pela internet. A partir dessa segunda-feira (19), as encomendas deverão ser realizadas por Sedex tradicional, ou PAC.

O e-Sedex tinha cobertura restrita em algumas cidades, porém oferecia o mesmo prazo de entrega que o Sedex convencional, com preço mais baixo.

Por meio de nota, a estatal informou que o serviço será descontinuado por causa da aprovação da nova política comercial da empresa.

“As mudanças da nova Política Comercial da estatal visam atender melhor ao comércio eletrônico, com o oferecimento de pacotes de encomendas específicos para os clientes desse setor, como os serviços SEDEX, PAC e Logística Reversa, que atendem às diversas necessidades de preços e prazos dos lojistas e dos consumidores finais”, disseram em nota.

A estatal tentava descontinuar o e-Sedex desde o final de 2016, porém o serviço seguia funcionando por conta de uma ação da Associação Brasileira de Franquias Postais (Abrapost).

Apesar da descontinuação, os Correios disseram que prosseguirão com a implantação de um novo serviço para lojas virtuais, chamado e-Fulfillment, que, segundo a estatal “possibilita à loja virtual ter toda a sua operação de armazenamento, preparação de pedido, postagem e logística completamente realizada pelos Correios, com otimizações operacionais e de custos para os clientes”.

O e-Sedex

E-Sedex era o serviço de encomenda expressa dos Correios para produtos adquiridos pela internet.

A postagem do objeto podia ser realizada nas agências dos Correios, ou por disque coleta, porém o serviço não era disponível em todas as cidades do Brasil.

O serviço era exclusivo para empresas de comércio eletrônico que possuíam contrato com a estatal.