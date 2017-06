DA REDAÇÃO



Toda sociedade pode participar da votação para escolha do selo “Empresa Amiga do Meio Ambiente 2018” de Várzea Grande. Os desenhos e pinturas foram feitos por alunos de 26 escolas municipais e podem ser votados a partir da página do Facebook do Várzea Grande Shopping até o dia 28 deste mês.

O concurso é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Várzea Grande em parceria com o shopping da cidade e integra as atividades do Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado nacionalmente neste mês de junho, pelas secretarias municipais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural e Sustentável e, de Educação, Cultura, Esportes e Lazer.



O concurso que escolherá pelo segundo ano consecutivo uma marca para conferir às empresas várzeagrandenses o selo de licenciamento ambiental correto e de preservação da natureza, foi pensado com o objetivo de incentivar os estudantes da rede municipal de ensino a criarem uma imagem que representasse a preservação ambiental na cidade em que vivem: Várzea Grande.



Segundo a secretária municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Helen Farias, o concurso estimulou a pesquisa e a criatividade entre os participantes. "Pensar em uma imagem que represente a preservação ambiental na cidade em que vivem, fez com que os estudantes refletissem sobre o meio ambiente onde estão inseridos e gerou uma expectativa muito grande por parte das escolas participantes. Já para a empresa que requerer o selo junto à nossa pasta significa ser uma organização que preserva a natureza e as futuras gerações e não polui", destacou Helen.



O concurso selo “Empresa Amiga do Meio Ambiente 2018” de Várzea Grande foi lançado no dia 04 de junho, durante a abertura da exposição “Lentes para Várzea Grande”, em cartaz até dia 18 de junho no Piso 1 do Várzea Grande Shopping. A mostra - com entrada gratuita - apresenta além dos desenhos dos alunos de 26 escolas do ensino fundamental de Várzea Grande, 50 obras, entre pinturas, fotografias e esculturas de diferentes períodos, tendências e técnicas feitas por fotógrafos profissionais e amadores e artistas plásticos sob olhar e história dos 150 anos da cidade.



A votação escolherá até o dia 28 deste mês seis desenhos que irão para a fase final do concurso em julho. Os desenhos em exposição foram todos produzidos em papel A3, utilizando grafite, giz de cera ou tinta guache.



Para a secretária da pasta, Helen Farias, trazer os alunos para visitar a exposição no shopping e ver seus desenhos transformados em arte e no final se tornar uma marca, representa muito mais do que uma ação socioambiental. “O papel desse projeto junto a essas crianças está ligado também à educação ambiental, porque muitos não acreditavam que poderiam fazer parte de uma exposição artística e, além de despontar novos talentos, revelando ainda a beleza da nossa flora, fauna e os rios sob o olhar desses alunos”, ressaltou.



Quais empresas poderão solicitar o selo “Empresa Amiga do Meio Ambiente 2018” – Segundo a secretária municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Helen Farias, poderão requerer o selo as empresas instaladas no município de Várzea Grande que possuem licenciamento ambiental onde são avaliados impactos causados pelo empreendimento, tais como: seu potencial ou sua capacidade de gerar líquidos poluentes (despejos e efluentes), resíduos sólidos, emissões atmosféricas, ruídos e o potencial de risco, como por exemplo, explosões e incêndios.



“Cabe ressaltar, que algumas atividades causam danos ao meio ambiente principalmente na sua instalação. É o caso da construção de estradas e hidrelétricas, por exemplo. Por isso, é importante lembrar que as licenças ambientais estabelecem as condições para que a atividade ou o empreendimento cause o menor impacto possível ao meio ambiente. Por isso, a importância do poder público em promover um selo que identifica à sociedade as empresas que contribuem para melhorar nossa cidade”.