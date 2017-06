DA REDAÇÃO



O segmento de brinquedos, papelaria, informática, presentes, utilidades e artigos de natal agitará a economia mato-grossense com a realização da primeira edição da feira de variedades Expomulti-MT.

O evento pretende reunir 2500 pessoas e movimentar cerca de R$ 12 milhões em negócios na capital mato-grossense, entre os dias 27 a 29 de junho no Hotel Fazenda Mato Grosso, das 10h às 20h, em Cuiabá. No total serão 59 estandes de empresas de todo o Brasil.

Segundo o presidente da Expomulti-MT, Izaías Teixeira Corrêa, o evento, que é voltado exclusivamente para lojistas e tem entrada franca, é uma ótima oportunidade para os comerciantes mato-grossenses se prepararem para grandes datas como o Dia das Crianças, Natal e volta às aulas 2018 com custos menores já que não precisam se deslocar para fora do Estado.

“Principalmente as pequenas e médias empresas do interior do Estado poderão aproveitar a Expomulti para preparar seu estoque a custo menor, já que é bem mais barato se deslocar para Cuiabá do que para grandes centros como São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. Além de movimentar a própria economia da capital mato-grossense ao receber lojistas de todo o Mato Grosso”, afirma.

O empresário de Rondonópolis, Edson Robsom Alves Ferreira, dono de duas papelarias, participará da feira e destaca a importância de ter um evento deste porte no Estado, principalmente pelo ponto de vista financeiro.

“Eu costumo participar de feiras principalmente em São Paulo e se vou com minha esposa o gasto com passagem de avião, alimentação, deslocamento é em torno de R$ 5 mil o casal. E com a Expomulti-MT, meu gasto será bem menor, já que irei de carro e vou gastar abastecendo algo em torno de R$ 140,00 para ir e voltar, ficarei na casa de parentes em Cuiabá e no máximo pagarei pela alimentação”, pontua.

O empresário complementa ainda que essa é uma grande economia.

“Para uma papelaria como a minha o valor de R$ 5 mil reais equivale a lucratividade de uma venda de R$ 50 mil reais, que costuma ser 10% sobre o valor da venda”, finaliza.

A Expomulti-MT é idealizada pela Associação dos Representantes Comerciais de Mato Grosso (Assorep-MT) e busca fomentar o comércio de variedades e facilitar para as pequenas empresas do comércio varejista, que antes iam aos grandes centros fazer suas compras, e agora podem renovar o estoque em Cuiabá.

Grandes empresas confirmaram presença como: Cotiplás, Xalingo, Mercur, Maped, Líder, Sertic, Aladdin Garrafas Térmicas, Santino Malas, Luxcel, Todo Livro, Off Paper entre outros.

Inscrições

Os lojistas interessados podem fazer a inscrição no site da feira o www.expomulti.com.br até o dia 26 de junho. Após esta data somente no local do evento.