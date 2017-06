Lançado em 1969, o longa O Bebê de Rosemary tornou-se um clássico do cinema, considerado por muitos como um dos filmes mais assustadores de todos os tempos. E nesta terça-feira (20.06), a obra será exibida na telona do Cine Teatro Cuiabá, às 19h.

O filme integra a programação do projeto Encontros com Cinema - Ciclo 75 anos Cine Teatro, que comemora as mais de sete décadas de existência deste equipamento cultural.

A adaptação do best-seller de Ira Levin com direção de Roman Polanski e um elenco de estrelas como Mia Farrow e John Cassavetes, é talvez uma das obras mais lembradas do cinema e, para muitos críticos, uma referência em suspense.

A projeção conta a história de Rosemary e seu marido que se mudam para um prédio em Nova York e se deparam com vizinhos cujos hábitos estranhos passam a incomodar a mulher. Ao contrário dela, seu companheiro parece não se importar com a situação.

As coisas começam a piorar com a gravidez de Rosemary, que começa a questionar a sua própria sanidade. Com o parto e a descoberta de uma seita diabólica, a verdade virá à tona.

O projeto

O projeto Encontros com Cinema - Ciclo 75 anos contempla grandes clássicos da sétima arte que já estiveram em cartaz na tela do Cine Teatro Cuiabá, nas décadas de 40 a 70. A série de filmes acontece sempre às terças-feiras e teve início no mês de maio. A programação se encerra na próxima semana, dia 27, com a obra Bye Bye Brasil (Carlos Diegues, Brasil, 1979).

Os ingressos custam R$ 4 (inteira) e R$ 2 (meia). Para os dias de sessão, o estacionamento é gratuito no Palácio da Instrução, mediante apresentação do comprovante de entrada para o cinema. Já os estacionamentos pagos também ficarão abertos durante as sessões e custam em torno de R$ 10 (na Rua Barão de Melgaço).

O Cine Teatro Cuiabá é um equipamento da Secretaria de Estado de Cultura (SEC-MT) administrado, via contrato de gestão compartilhada, pela Associação Cultural Cena Onze.

Encontros com Cinema é uma parceria do Cine Teatro Cuiabá (CTC) com a Pró-reitoria de Cultura, Extensão & Vivência (Procev), Cineclube Coxiponés e Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Mato Grosso. Durante a pesquisa de filmes para o Ciclo 75 Anos Cine Teatro, houve a colaboração do Sr. Aníbal Alencastro e da Professora Doutora Maria Auxiliadora de Freitas.