Os lances dos 159 veículos disponibilizados para leilão pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) terminam nesta terça-feira (19.06), às 09h. As ofertas podem ser feitas no site da leiloeira: www.sbjud.com.br, em um total de 43 carros e 116 motocicletas.

Os valores serão pagos à vista. O arrematador paga o lance, mais 5% do valor do bem para a leiloeira, e também é responsável pelo valor da documentação de transferência do veículo. Após ser aceito o lance, não se admitirá a desistência, sob pena de responsabilização penal nos termos da Lei nº 8.666/93 e perdimento de qualquer valor já pago em relação ao lote.

O presidente da Comissão Especial de Leilão, Antoniber da Silva Assunção, informa que de acordo com o edital, uma vez aceito o lance, não se admitirá em hipótese alguma, a sua desistência, sob pena de responsabilização penal nos termos da Lei nº 8.666/93 e perdimento de qualquer valor já pago em relação ao lote.

“O prazo legal para a abertura do processo de transferência será contado a partir do dia 24 julho de 2017 com enceramento em 22 agosto de 2017, sem ônus da multa de recibo. Após esse prazo, os mesmos arcarão com a multa de recibo, com as taxas e outros ônus pertinentes a esta transferência”, alerta o presidente da Comissão.

O leilão é para a venda de veículos retidos e abandonados pelos proprietários, que ficaram retidos no pátio do Detran por mais de 60 dias, conforme Resolução 623/2016 do CONTRAN e Lei nº 13.160 de 25 de agosto de 2015.