O estado do Rio registrou seu 22º caso confirmado de febre amarela. De acordo com o informe epidemiológico da subsecretaria estadual de Vigilância em Saúde, divulgado na tarde desta segunda-feira, o novo registro foi no município de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense.

Número de casos confirmados de febre amarela silvestre em humanos no estado

- 7 casos - Casimiro de Abreu, sendo um óbito

- 1 caso - São Fidélis

- 1 caso - São Pedro da Aldeia* - (*paciente contraiu a doença em viagem à zona rural de Casimiro de Abreu)

- 2 casos - Porciúncula, sendo dois óbitos

- 1 caso - Maricá, sendo um óbito - (*área rural do município)

- 4 casos - Macaé, sendo dois óbitos

- 1 caso - Silva Jardim, sendo um óbito

- 1 caso - Santa Maria Madalena, sendo um óbito

- 1 caso - Cachoeiras de Macacu

- 1 caso - Niterói* - (*paciente contraiu a doença em Maricá)

- 1 caso - São Gonçalo* - (*paciente contraiu a doença em Maricá)

- 1 caso – Bom Jesus do Itabapoana

Número de localidades com casos confirmados de febre amarela em macacos

- São Sebastião do Alto

- Campos dos Goytacazes

- Maricá

- Carmo

- Rio das Flores

- Macaé

- Petrópolis

- Macuco

- Santa Maria Madalena

Fonte http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-06-19/sobe-para-22-o-numero-de-casos-confirmados-de-febre-amarela-no-estado.html