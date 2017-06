DA REDAÇÃO



Alma Vermelha é o nome da exposição da artista plástica Deuseni Félix que tem abertura nesta terça-feira (20) às 20h na galeria de artes do Sesc Arsenal, em Cuiabá. As obras retratam a profundidade e o mistério do olhar de diversos povos indígenas, como os Xavante, Kaiapó, Kalapalo, Enawenê-Nawê, Carajá e Bororo.

Na instalação, os visitantes são convidados a vivenciar as rotinas e ritos dos povos indígenas. O Kuarup, a festa mais importante do Xingu, que celebra a festa em honra de suas lideranças, também é retratado na exposição.

“Cada tela transmite a riqueza e a beleza do colorido enchendo os olhos do apreciador de ternura e encanto”, explica a analista de artes do Sesc Arsenal, Karina Santiago. “O conjunto das obras revela uma artista em busca de permanente transformação e sua leitura do cotidiano indígena é ressaltada por uma sensível “impressão” dessa realidade”, complementa a analista.

As visitações são gratuitas e podem ser feitas de terça a sábado das 14h às 21h, e nos domingos e feriados, a partir das 15h. Agendamentos escolares pelo e-mail jcsilva@sescmatogrosso.com.br ou telefone (65) 3616-6903.

Sobre a artista

Deuseni Felix da Costa e Silva é natural de Itaberaí (GO) e reside em Cuiabá há mais de 30 anos. Sua formação profissional inclui diferentes técnicas das artes plásticas, o que contribuiu no seu estilo forte e olhar único para a diversidade cultural dos povos brasileiros. A artista é pesquisadora e defensora dos povos indígenas e já esteve representando Mato Grosso em conferências internacionais sobre o assunto.

Suas obras já passaram por exposições em diferentes regiões do Brasil, nas cidades de Santos, São Paulo, Juiz de Fora, Goiás e Brasília, e em países da Europa, como França e Portugal. Em 1999, recebeu o troféu Maria Müller, dedicado às personalidades femininas de destaque na vida cultural do estado, por indicação da Associação Mato-grossense de Artistas Plásticos.

Em parceria com a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Associação Pestalozzi, Instituto dos Cegos e Associação de Apoio às Crianças com Câncer (AACC), Deuseni também realiza com frequência oficinas de desenho e pintura com portadores de necessidades especiais, pessoas com Síndrome de Down, deficientes auditivos, visuais e físicos.

Serviço

Exposição “Alma Vermelha”

Abertura: 20/06 às 20h

Funcionamento: terça a sábado – 14h às 23h / domingos e Feriados – 15h às 21h

Sesc Arsenal – Galeria de Artes

Classificação Livre

Gratuito