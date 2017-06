DA REDAÇÃO



Comemorando os cem anos da animação brasileira, acontece, de 20 a 24 de junho, a Semana Sesc de Audiovisual no Sesc Arsenal em Cuiabá. Profissionais e admiradores poderão conferir exibições cinematográficas, oficinas e palestras dedicadas a este segmento.

A animação já é amplamente empregada na publicidade brasileira, mas oportunidades e novas técnicas vem aumentando o uso em outras áreas. Desenhos animados, videogames, séries televisivas, longas e curtas-metragens estão cada vez mais aderindo a ela.

“Estamos trazendo oficinas com grandes nomes da animação nacional que trabalham o processo de criação de animações, desde técnicas básicas que poderiam ser ensinadas para crianças, quanto recursos mais avançados, mostrando a riqueza que tem esse campo do audiovisual”, destaca a analista de cinema do Sesc Arsenal, Fernanda Solon.

Realizar a Semana Sesc de Audiovisual é uma forma de enriquecer a programação da linguagem, além de agregar valor ao audiovisual local, tendo em vista que há poucas ações voltadas para a área. “Nosso objetivo é trazer o melhor da produção nacional e internacional em animação para Cuiabá, fomentando o desenvolvimento de animadores e despertar o interesse das crianças e jovens para a arte” complementa Fernanda.

100 anos de animação

Em 22 de janeiro de 1917, aconteceu a exibição do filme “O Kaiser”, feito por Seth (pseudônimo do cartunista Álvaro Marins). Este foi o primeiro filme brasileiro de animação da história. O curta-metragem, exibido no Cinema Pathé, na Avenida Rio Branco no Rio de Janeiro, infelizmente se perdeu no tempo. Porém em 2013 um grupo de animadores se reuniu para “reanimar o Kaiser” e criaram a partir disso o documentário “Luz, Anima Ação”, que é um dos destaques da programação e será exibido no dia 21 de junho às 19h.

Programação:

PALESTRAS, MESAS E OFICINAS

AULA ANIMADA - COM GISELLE CARVALHO “GIKA”

20 e 21/06 das 08h às 11h e das 14h às 17h

MESA – DESCONSTRUINDO A ANIMAÇÃO

20/06 às 19h | Salão Social – Gratuito - Livre

DIREÇÃO DE ARTE PARA ANIMAÇÃO - COM ELOAR GUAZZELLI

20 a 23/06 das 14h às 18h | Gratuito – A partir de 16 anos

PALESTRA – ANIMAÇÃO EM SALA DE AULA COM DANIEL RABANÉA

21/06 às 19h | Salão Social – Gratuito - Livre

ANIMAÇÃO BÁSICA

21 a 24/06 das 18h às 22h | Gratuito – A partir de 15 anos

ROTEIRO ANIMADO, COM ARNALDO GALVÃO

22/06 – das 8h às 11h e das 13h às 16h | Teatro - Agendamento Escolar - Crianças entre 6 e 9 anos

CINEMA DE ANIMAÇÃO EXPERIMENTAL: ROTOSCOPIA - COM SAVIO LEITE

22, 23 e 24/06 das 19h às 22h | Gratuito – A partir de 16 anos

LIGHT PAINTING - COM DANIEL RABANÉA

22 e 23/06 das 18h às 22h | Gratuito – A partir de 16 anos

TÉCNICAS DE SOMBRA CHINESA - COM WILSON LAZARETTI

22 e 23/06 das 14h às 17h | Gratuito – A partir de 18 anos

PALESTRA - UMA VIDA MUITO ANIMADA, COM JOAQUIM 3 RIOS

24/06 às 14h | Cinema – Gratuito - Livre

EXIBIÇÃO DE FILMES

20 a 24/06 às 18h

SESSÃO DE CURTAS-METRAGENS ANIMA MUNDI, MOSTRA MUMIA

(Mostra Udigrudi Mundial de Animação), Filmes que Voam, e dos diretores convidados!

Jardim e Cinema – Gratuito - Livre

21/06 às 19h

LUZ, ANIMA, AÇÃO (Dir. Eduardo Calvet, documentário, Animação, Brasil, 2014, 1h39min.) | Cinema – Gratuito - Livre

23/06 às 19h

EXIBIÇÃO: MASTER CLASS: HISTÓRIA ANTES DE UMA HISTÓRIA (Dir. Wilson Lazaretti, Animação, Brasil, 2017, 1h18min.) Cinema – Gratuito - Livre

24/06 às 19h

EXIBIÇÃO: ATÉ QUE A SBORNIA NOS SEPARE (Dir. Otto Guerra & Ennio Torresan Jr, Animação, 2014 85min.) Cinema – Gratuito – 10 anos

Informações completas sobre a programação aqui >> http://bit.ly/semanaaudiovisual