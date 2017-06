DA REDAÇÃO



Alunos de nove escolas da Capital, Pedra Preta e Várzea Grande participam esta semana da etapa Cuiabá do Festival Estudantil Temático Teatro para o Trânsito (Fetran).

As apresentações começam na manhã desta terça-feira (20) no anfiteatro da Escola Estadual Presidente Médici na capital.

O evento é promovido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em parceria com a Concessionária Rota do Oeste, Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e Prefeituras Municipais.

As peças de teatro montadas pelos alunos que participam do Fetran buscam sensibilizar e conscientizar a população, em especial, crianças, adolescentes e jovens sobre seus direitos, deveres e responsabilidades de todos na construção de um trânsito mais seguro.

São quatro categorias: infantil (5 a 11 anos), infanto-juvenil (11 a 16 anos), juvenil (Ensino Médio, incluindo EJA) e educação especial (portadores de necessidades especiais).

As peças das categorias infantil, infanto-juvenil e juvenil serão apresentadas até quarta-feira (21) e a decisão do júri e premiação ocorrerão na quinta-feira (22).

Já ocorreram etapas regionais nos municípios de Campo Verde, Sinop, Primavera do Leste e Comodoro.

A etapa estadual, correspondente à final, também será realizada em Cuiabá de 10 a 14 de julho, com a participação de todas as classificadas nas etapas regionais.

A Rota do Oeste é parceira do projeto nas edições que ocorreram em municípios com áreas na BR-163, como Campo Verde e Sinop e nas etapas que serão realizadas em Várzea Grande e Cuiabá.

Premiação

Nas etapas regionais serão premiados em cada categoria (infantil, infanto-juvenil e juvenil) os três melhores espetáculos, ator destaque, atriz destaque, o melhor texto inédito ou adaptado e a melhor direção.

Na etapa estadual, serão acrescentadas as premiações de atriz revelação, ator revelação e primeiro lugar das categoriais Infantil, Infanto-juvenil e Juvenil conforme o júri popular.

O resultado da categoria Educação Especial será divulgado após a premiação da Etapa Cuiabá e a premiação entregue somente na Etapa Estadual em Cuiabá.

Os resultados do 14º Fetran podem ser acessados no site www.fetran.com.br ou nas redes sociais (twitter, página e grupo do Facebook).