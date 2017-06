DA REDAÇÃO



Os cuiabanos Robson Nunes, Emerson Gonçalves e Willian Souza e o sinopense Mathaus Fellipe Spiering lideram a principal categoria do Circuito Estadual de Tênis, a 1ª Classe Vip, para os tenistas de maior nível técnico do estado de Mato Grosso.

E a próxima etapa da competição, a 6ª Etapa do Circuito Estadual de Tênis, o torneio Copa Borges Veículos, será realizada de 21 a 25 de junho, no Cuiabá Tênis Clube, em Cuiabá.

Com mais de 170 inscritos e entrada gratuita!

Robson Nunes ocupa a primeira posição do ranking com 490 pontos, depois Mathaus Spiering na segunda posição com 300 pontos, seguido de Emerson Gonçalves com 260 em terceiro lugar e Willian Silva com 250 pontos em quarto.

E, logo após, Wesley Nunes com 130 pontos e Ariovaldo Custódio com 120 pontos em quinto e sexto lugares, respectivamente.

Todos na disputa do título de campeão estadual 2017, status defendido pelo campeão 2016, Robson.

Na etapa anterior, o líder, Robson Nunes se consagrou campeão ao superar três adversários.

O primeiro deles foi Edson Oliveira por dois sets a zero e parciais de 6-1 e 6-0, depois foi Gabriel Santos, nas semifinais, por parciais de duplo 6-4 e, na final, venceu Willian Souza por dois sets a zero e parciais de duplo 6-3.

No geral, Robson disputou quatro etapas e venceu duas, Mathaus disputou duas e venceu uma e Emerson disputou duas e venceu uma.

2ª Classe

Na 2ª Classe, João Lucas Leite, 15 anos, mantém a liderança do ranking com alguns pontos de distância do segundo colocado.

Ele tem 390 pontos em primeiro lugar, seguido por Ricardo Almeida, 26 anos, em segundo lugar com 250 pontos, depois Matheus Denti, 22 anos, em terceiro lugar com 210 pontos e Doublas Vieira, 24 anos, na quarta posição com 180 pontos.

Na etapa anterior, João Lucas Leite foi o campeão após vencer quatro adversários.

Começou com vitória sobre Rudson Machado por dois sets a zero e parciais de 6-0 e 6-3, depois venceu Diogo Oliveira por duplo 6-0, em seguida ganhou de Vinícius Lopes por duplo 6-1 e, na final, se consagrou campeão ao superar João Carvalho por dois sets a zero e parciais de 6-2 e 6-2.

Demais Classes

Guilherme do Reis lidera a 1ª Classe, Wallace Romio lidera a 1ª Classe +34 (para tenistas com mais de 34 anos), Mateus Sampaio lidera a 2ª Classe +34, Felipe Santos lidera a 3ª Classe, Marcelo Rodrigues na 4ª Classe, Maria do Carmo Mendes na 1ª Classe Feminina e Viviane Santos na 2ª Classe Feminina.

Serviço

O Cuiabá Tênis Clube fica na Rua Trindade e Tobago, nº 375, no Jardim Califórnia, em Cuiabá.

Calendário

21 a 25.06 – 6º Torneio (Cuiabá Tênis Clube / Cuiabá);

23 a 27.08 – 7º Torneio (Círculo Militar de Cuiabá / Cuiabá);

13 a 17.09 – 8º Torneio (Sinop Tênis Clube / Sinop);

20 a 24.09 – 9º Torneio (Tennis Company / Cuiabá);

11 a 15.10 – 10º Torneio (Clube Monte Líbano / Cuiabá);

15 a 19.11 – 11º Torneio (Cuiabá Tênis Clube / Cuiabá);

06 a 10.12 – 12º Master (local por definir / Cuiabá).