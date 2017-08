DA REDAÇÃO



A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza no próximo domingo (20), na Avenida Julião de Brito em frente a Policlínica do bairro Parque do Lago a primeira edição do “Dia de Saúde, Rua de Lazer”. A mobilização tem como principal objetivo aproximar os serviços públicos de saúde e a equipe médica, da sociedade várzeagrandense.

A ação será realizada das 7h30 às 11h30 e prevê ações preventivas e de qualidade de vida como consultas médicas, testes rápidos de aferição de pressão arterial, glicemia, acuidade visual, orientações nutricionais e de saúde bucal, prevenção de doenças transmitidas ao homem por picadas de mosquitos como a dengue, chikungunya e zika vírus, além de atividades de recreação, aulas de ginástica, entre outros serviços.

A iniciativa, segundo o coordenador do setor de Políticas de Promoção da Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Geovane Renfro da Silva consiste em colocar em prática ações voltadas à prevenção de doenças, ou seja, evitar que as pessoas se exponham à fatores condicionantes e determinantes de doenças, a exemplo dos programas de educação em saúde que se propõem a ensinar a população a cuidar de sua saúde. “Além disso, incentiva condutas adequadas à melhoria da qualidade de vida, com ações da medicina preventiva que identificam precocemente o dano à saúde e ensina hábitos saudáveis”, explica Geovane.

Além de promover a qualidade de vida e reduzir a vulnerabilidade e riscos à saúde o coordenador explica que a ação “Dia de Saúde, Rua de Lazer” é uma estratégia de estreitar os laços da comunidade com as equipes de saúde local com o atendimento humanizado praticado nas policlínicas. “Precisamos atender às necessidades sociais de saúde e garantir a melhoria da qualidade de vida da população, ampliando, fortalecendo e implantando ações transversais de serviços e da gestão do Sistema Único de Saúde”.

A Secretaria Municipal de Saúde planeja promover uma vez ao mês o “Dia de Saúde, Rua de Lazer” que sempre ocorrerá na rua em frente às cinco policlínicas da cidade e depois se estenderá para as demais unidades de saúde do município. “Também vemos essa ação como uma oportunidade para intensificar as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, através dos agentes de endemias e de saúde que estarão presente para orientar e atuar, caso seja necessário”, completou o coordenador.