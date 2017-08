O Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual, responsável pela programação da 15ª Parada LGBT de Cuiabá, realiza um seminário para tratar de temas fundamentais para a garantia do direito da comunidade LGBT.

Presidente do Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual de Cuiabá, Valdomiro Arruda, reforça a importância do movimento para conquistar políticas publicas que promovam e valorizem os direitos da população LGBT.

“Nós temos muito que comemorar, nestes 15 anos de Parada. Aos poucos fomos conseguindo galgar nossos passos dentro da sociedade. Pertencemos a um estado laico e precisamos garantir esses direitos, independente de religião. Temos que fazer que prevaleçam o respeito e a Parada contempla tudo que a gente busca: somos pessoas normais e trabalhadoras que pagam seus impostos. Portanto, estamos inseridos na sociedade e precisamos ter nossos direitos garantidos”, reiterou Arruda.

“É importante destacar que a parada é um ato cultural. Talvez seja o único momento que a comunidade LGBT tem a oportunidade, nos 365 dias do ano, para se reunir com seus pares e festejar. É uma grande celebração do orgulho LGBT, orgulho de sermos quem somos. Então de fato é uma grande celebração”, completou Gabriel Henrique Figueiredo, presidente da ONG Livremente.

O evento acontece no dia 22 de setembro. A concentração será a partir das 14h na Praça Ipiranga.