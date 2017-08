“Acometida por uma grave infecção no terceiro molar. Pabllo Vittar está por ordens médicas, impossibilitada de cantar e de total repouso pelos próximos 10 dias, tendo assim que cancelar seus compromissos de shows e agenda promocional”, informou a assessoria de Pabllo.

Entre os shows cancelados, estão as apresentações em Presidente Prudente, Piracicaba, Florianópolis, Campo Grande, Franca e Bauru, além de todos os eventos entre os dias 18 a 29 de agosto. Por causa do imprevisto, Pabllo também ficará de fora de sua participação no "Criança Esperança" neste final de semana.