David Bowie era viciado em sexo e sua obsessão o levou a dormir com fãs da 13 anos, fazer orgias e a declarar sua bissexualidade com uma "ereção permanente", diz uma nova biografia do cantor que será lançada no dia 7 de setembro.

O editor da GQ britânica, Dylan Jones, é o autor do livro David Bowie: A Life e traz mais detalhes da vida de Bowie. Segundo a obra, a reputação do cantor em relação à sexo era tão absurda que lhe ofereceram um cadáver, "ainda quente", durante uma turnê na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ele recusou a oferta.

Há também detalhes sobre a fixação de Bowie com Hitler. De acordo com Jones, o cantor adorava assistir filmes nazistas quando estava sob efeito de cocaína - vício que quase o matou. O abuso de Bowie com a cocaína o levou a fazer uma cirurgia para reparar a cartilagem do nariz.

"David Bowie tem a sua própria criação, seu próprio tipo de arte. Esse era o menino de Brixton [um distrito de Londres] com sua própria visão de mundo", disse o autor ao DailyMail. "Sua carreira inteira foi um mito, uma lenda e uma invenção".

O cantor chamou a atenção por seu estilo único nos anos 1970. Ao autor, David contou detalhes de sua história. "Eu tinha pessoas muito carentes a minha volta. Crianças iam para a escola com seus sapatos caindo aos pedaços", disse o cantor a Dylan Jones. "A impressão que ficou em mim é que eu nunca queria passar fome". Sua infância o inspirou a seguir a carreira de músico e lutar pelo sucesso.

No livro, há detalhes sobre o passado sombrio de David Bowie. A família de sua mãe tinha um histórico de problemas de saúde mental muito forte: duas de três tias cometeram suicídio, outros familiares foram diagnosticados como 'loucos' e uma até passou por uma lobotomia por causa de sua "loucura".

O cantor, donos dos hits Heroes, Starman, Space Oddity, Rebel Rebel e outros, morreu em janeiro de 2016, depois de uma luta de 18 meses contra o câncer.

Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2017/08/nova-biografia-de-david-bowie-revela-detalhes-sobre-vida-sexual-do-cantor.html