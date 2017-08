O publicitário Daniel Araújo (no detalhe) estava bem próximo do local do atentado

De férias em Barcelona, na Espanha, o publicitário cuiabano Daniel Araújo, de 31 anos, relatou ao MidiaNews como está o clima na cidade após o ataque terrorista de quinta-feira (16).

“A cidade está um clima muito ruim, as coisas estão fechadas. Com certeza, porque aconteceu ontem, provavelmente amanhã, o comércio deve abrir normalmente, mas hoje a rua está bem estranha”, disse.

O hotel em que Daniel está hospedado fica em uma rua lateral à La Rambla, via onde aconteceu o atentado em que 13 pessoas morreram e mais de 80 ficaram feridas.

O cuiabano afirmou que conseguiu ouvir todo barulho do ataque, já que estava muito próximo.

Ele pretendia ficar até domingo (20) em Barcelona, porém agora irá antecipar a ida para Sevilha, também na Espanha.

Logo após o ataque, Daniel chegou a pesquisar valores para cancelar a viagem por cidades da Espanha, onde deve ficar até setembro e retornar para o Brasil.

“A gente estava muito assustado, todo mundo no hotel estava assustado, ninguém sabia o que estava acontecendo direito. E quando a gente teve noção do que estava rolando, que a gente viu na televisão, que a gente recebeu mensagem no celular, aí que a ficha caiu”, disse o publicitário.

Ele disse que o clima na quinta-feira (17) estava “bem tenso”, já que, além do atentado, que aconteceu por volta das 17h, cerca de uma hora depois, os hóspedes do hotel ouviram tiros próximo do local.

“Tentaram invadir o hotel também, gente pedindo socorro, e não deixaram entrar. Foi bem tenso, ontem à tarde”, afirmou.

Inclusive, os hóspedes, segundo o publicitário, foram impedidos de entrar, ou sair, do hotel, que precisou enviar uma lista para a polícia com o nome de todas as pessoas que estavam dentro e fora do estabelecimento.

“Na rua, a polícia já tinha cercado toda área, tinha colocado faixas de contenção e estava proibindo o acesso de entrada e de saída. A entrada, eles liberaram por volta de 23h. Quem tivesse as chaves do hotel, com passaporte e se identificasse, podia voltar”, contou.

Às 2h da madrugada, o hotel enviou um email avisando aos hospedes que poderiam rertornar mediante apresentação à polícia.

Daniel contou que ele e os amigos receberam diversos e-mails do hotel e do site Booking.com, perguntando a localização exata deles, para serem repassadas à polícia.

Apesar da tensão do dia anterior, nesta sexta-feira (18), o cuiabano afirmou que acordou mais tranquilo ao ver que as ruas estão com muitos policiais, garantindo a segurança dos espanhóis e dos turistas.

