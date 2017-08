Silas Brindeiro, ex-atacante do Guarani, está com Leucemia

de o DIA



Comovidos com a situação do ex-atacante Silas Brindeiro, do Guarani, que foi diagnosticado com leucemia, o São Bento-SP divulgou um vídeo com o elenco enviando uma mensagem positiva ao companheiro de profissão e iniciou uma campanha de arrecadação de fundos para ajudar no tratamento.

"A gente espera que não só o São Bento, mas todos outros times e todos os outros torcedores possam colaborar para que o sonho da cura do Silas possa se concretizar o mais rápido possível", disse o meia Cassinho, porta-voz do elenco em vídeo.

Na última quinta-feira, atletas do Palmeiras, liderados pelo veterano goleiro Fernando Prass, também levantaram uma quantia para ajudar o ex-jogador.

Silas Brindeiro precisa arrecadar cerca de R$ 1 milhão para fazer o tratamento nos Estados Unidos e conseguiu, até o momento, R$ 130 mil. Outros nomes do futebol já ajudaram, como o ex-meia Alex, o atacante Túlio de Melo, da Chapecoense, o goleiro Douglas, do Avaí, e o lateral Baiano.

Fonte http://odia.ig.com.br/esporte/2017-08-18/clube-e-jogadores-se-mobilizam-para-ajudar-ex-atacante-que-luta-contra-leucemia.html