DA REDAÇÃO



O Mutirão da Limpeza irá atuar em duas comunidades diferentes neste próximo sábado (19). Atuando a cada fim de semana em um local diferente, a Prefeitura de Cuiabá optou por ampliar o atendimento nesta 40ª edição e levará o programa aos bairros Santa Rosa e Village Flamboyant, ambos localizados na Região Oeste de Cuiabá. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e faz parte do planejamento montado pela gestão visando tornar a Cuiabá dos 300 anos uma das cidades mais limpas do Brasil.

Para este sábado, serão disponibilizados cerca de 200 servidores que, divididos em duas equipes, estarão desde as primeiras horas da manhã trabalhando na limpeza das ruas, troca de lâmpadas, e podas de árvores e arbustos. Além de todo aparato humano, a ação contará também com diversos maquinários como, por exemplo, caminhões do tipo caçamba e pá carregadeiras que auxiliam na eliminação de bolsões de lixo.

“Nosso principal objetivo é acabar com os depósitos irregulares de lixo. Infelizmente, uma pequena parte da população acaba utilizando uma área verde, por exemplo, para jogar esses resíduos. Por isso, a partir de um mapeamento já realizado e que nos permite identificar os locais de maior urgência, escolhemos uma região afetada por esse problema e executamos ali um verdadeiro pente-fino”, explica o secretário José Roberto Stopa.

Através do Mutirão, a Secretaria desenvolve também o programa “Cata-treco”, que oferece aos moradores dos bairros contemplados a oportunidade de realizar o descarte correto de objetos que não serão mais utilizados. Nesse sentido, a orientação é que a população faça antecipadamente a limpeza de seus quintais e deixe todos os materiais inservíveis separados para que a equipe de serviço possa coletar e dar a destinação apropriada aos resíduos.

“Existe uma série materiais que não é possível fazer o recolhimento por meio da coleta de lixo normal. São objetos como fogões, geladeiras, televisores, sofás, que coletamos e com isso, além de melhorarmos a aparência do bairro, também combatemos os focos de reprodução do mosquito Aedes aegypti”, destacou o diretor de Limpeza Pública, Rinaldo Antônio Nunes.