Cuiabá recebe no dia 23 de agosto (quarta-feira) o workshop “Risco Geológico, Proteção e Defesa Civil”. Voltado para ações de mapeamento e prevenção de desastres naturais, o evento será realizado no auditório Licínio Monteiro, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O Governo de Mato Grosso apoia a iniciativa por meio do Gabinete de Desenvolvimento Regional do Estado de Mato Grosso (GDR) e da Defesa Civil do Estado.

Organizado pela Câmara Especializada de Geologia, Minas e Metalurgia do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-MT), o workshop é direcionado a técnicos da área, gestores estaduais e municipais, professores e estudantes. Serão debatidos aspectos relacionados à Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), estabelecida pela Lei nº 12.608/2012, que abrange ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação voltadas para a proteção e defesa civil.

Essas ações devem ser integradas às políticas de ordenamento territorial: desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de recursos hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia, entre outras políticas setoriais, tendo em vista o desenvolvimento sustentável.

Secretário de Articulação e Desenvolvimento Regional (GDR), Antônio Carlos Paz defende que o assunto precisa ser amplamente discutido em Mato Grosso, considerando os desastres naturais ocorridos em 2017. “Este ano, 14 municípios do estado decretaram situação de emergência. Isso demonstra que possuir ações capazes de mapear e prever possíveis desastres naturais – como enchentes e abalos sísmicos – é vital para organizar e realizar ações preventivas, e até mesmo construir uma Política Estadual para Riscos Naturais no Estado”, afirmou.

Para ampliar e multiplicar o debate, o gabinete convidou presidentes e secretários executivos dos Consórcios Intermunicipais de Desenvolvimento (CIDES) ativos em Mato Grosso. Segundo Paz, alguns municípios onde ocorreram desastres naturais este ano, como Rio Branco, Vale do São Domingos e Santa Terezinha, não possuem estrutura adequada para, sozinhos, mapear e realizar ações preventivas. “Dessa forma, via estrutura dos Consórcios, o monitoramento e ações pontuais podem apresentar maior eficiência preventiva”, completou o secretário.

O evento conta com apoio das seguintes instituições: Associação dos Profissionais Geólogos do Estado de Mato Grosso (AGEMAT); Associação de Geólogos de Cuiabá (GEOCLUBE); Sindicato dos Geólogos do Estado de Mato Grosso (SINGEMAT); Defesa Civil do Estado de Mato Grosso; Faculdade de Geologia (FAGEO); Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM); e do Gabinete de Desenvolvimento Regional do Estado de Mato Grosso (GDR).

Serviço:

O Que - Workshop: Risco Geológico, Proteção e Defesa Civil

Quando - 23 de agosto de 2017

Local - Auditório Licínio Monteiro, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso

Informações: (65) 98126-7973 / (65) 99649-0974

Programação:

13:00 – Abertura

13:30 - A Defesa Civil no contexto dos eventos de desastres naturais – desastres geológicos

Tenente Coronel Márcio Paulo da Silva – Defesa Civil de Mato Grosso.

14:30 - Proteção e defesa civil e a gestão de riscos ambientais

Me. Ronaldo Malheiros Figueira - Geólogo da Prefeitura de São Paulo, Coordenador de Ações Preventivas e Recuperativas da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de São Paulo.

15:30 - Carta geotécnica: base técnica do plano diretor e controle da ocupação urbana em áreas de risco

Prof. Dr. Fernando Ximenes de Tavares Salomão e Me. Elder de Lucena Madruga

16:30 - Mesa de debate

18:00 – Encerramento