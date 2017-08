KARINA CABRAL

DA REDAÇÃO

Um ônibus de produção da Ong "Leite de Pedras" foi incendiado na madrugada desta sexta-feira (18).

O veículo estava em frente ao Sesc Arsenal, na Rua 13 de Junho, em um espaço cedido pela Prefeitura.

“Ele era nossa biblioteca e escritório. Nós tínhamos recolhido o material e deixado só a carcaça. Ainda bem, mas não deixa de ser um prejuízo”, disse o presidente da Ong, Júlio Carcará, 50.

Segundo ele, o prejuízo ficará entre R$ 8 mil e R$ 10 mil.

A Leite de Pedras é uma Organização Não-Governamental que promove o projeto circo social com crianças de baixa renda, por meio de uma escola de circo.

Eles já receberam dezenas de prêmios, durante os 15 anos em que promovem o projeto em Cuiabá.

O presidente Júlio Carcará disse que um amigo o ligou avisando que o ônibus havia sido queimado. E quando ele chegou ao local, na manhã desta sexta-feira (18), o veículo já estava praticamente destruído.

Reprodução O incêndio aconteceu durante a madruga desta sexta-feira (18)

O incêndio foi controlado por pessoas que trabalham em um lava-jato próximo.

O presidente da Ong acredita que a motivação possa ser pela disputa do terreno, mas ainda não há nada comprovado.

Carcará disse ao MidiaNews que o local havia sido cedido ao grupo pela Prefeitura de Cuiabá desde o início do ano, mas isso deveria ser oficializado nas próximas semanas.

"Isso deveria acontecer agora. Segundo o secretário Stopa, eles vão cercar e iluminar para nós por agora", disse.

Com isso, as gravações de um filme do cineasta Amaury Tangará, que conta com a participação de Júlio Carcará representando um dono de circo, foram realizadas no terreno. Logo após a finalização das filmagens, aconteceu o incêndio.

A tenda do projeto Circo Escola também estava no local e deverá ser retirada imediatamente.

“Eu vou tirar a lona, temendo que aconteça alguma coisa”, disse Carcará.

Ele informou que irá registrar um boletim de ocorrências ainda hoje.