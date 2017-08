Cerca de 2 mil pessoas participaram do 1º dia do evento

DA REDAÇÃO



Cerca de 2 mil pessoas estiveram reunidas na noite desta quinta-feira (17) para a abertura do 6º Congresso Espírita de Mato Grosso, no Hotel Fazenda de Mato Grosso em Cuiabá. O evento propõe várias reflexões a partir de um eixo central com o tema 'Amai-vos e Instrui-vos'.

Tanto o presidente da Federação Espírita de Mato Grosso (Feemt), Lacordaire Faiad, quanto o da Federação Espírita Brasileira (FEB), Jorge Godinho, destacaram, na abertura do evento, que Jesus Cristo foi o primeiro a deixar para a humanidade lições de amor real, incondicional, mesmo em dias difíceis. O congresso se estende até domingo (20).

Em clima de alegria e prece, congressistas foram acolhidos na entrada do auditório por um grupo de espíritas vestidos de branco, transmitindo, com um toque de mão ou abraço, paz a todos que chegavam.

A prece inicial foi feita pelo presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Gabriel Salum, que é o conferencista desta sexta (18). Ele vai falar das 11h às 12h, "Como desenvolver o amor aos que nos perseguem e caluniam".

Nesse momento, Salum propôs a superação de mágoas, para que sentimentos menores deem lugar ao amor por todas as criaturas, incluindo as de delicado relacionamento.

O presidente da Feemt, Lacordaire Faiad lembrou que o próprio Jesus disse que estaria presente sempre que uma ou mais pessoas se reunissem em nome dele. “O amor de Cristo envolve e aquece a alma de todos”.

O Grupo Juventude Ativa, formado por jovens espíritas, fez uma intervenção teatral sobre os dias que sucederam a ressurreição de Jesus, quando o clima era de esperança e cura. O público se emocionou com a proposta de semear a palavra do Mestre e recebeu uma semente, como símbolo da semeadura, que deve ser diária, para que a colheita seja garantida.

Na conferência de abertura, como presidente da FEB, Jorge Godinho, convidou os espíritas a primeiramente se amar. “Ninguém dá o que não tem”, comentou. Também, a todos amarem o próximo, sendo o próximo não só semelhantes (o que seria mais fácil), mas também desafetos, além de animais, plantas e minérios – ou seja, tudo que compõe o planeta.

Godinho destacou o protagonismo feminino atual, na dinâmica da vida. “Veja no movimento espírita, por exemplo, como elas estão à frente”.

Lembrou que todos precisam uns dos outros e que Jesus vivenciou, como nunca antes, esse amor amplo propalado no congresso. “Isso exige humildade e fidelidade a Deus”, avisou.

O evento esta sendo transmitido ao vivo pelas redes sociais e sites da Feemt e FEBTV (canal 3)

Até domingo, 20 conferências serão ministradas por expoentes espíritas locais e de fora, entre eles Alberto Almeida, Afro Stefanini II, Alírio de Cerqueira Filho, Gabriel Salum, Geraldo Campetti, Haroldo Dutra, Jorge Godinho, Lacordaire Faiad, Sandra Borba, Saulo Gouveia e Suely Caldas. Raul Teixeira é convidado especial.

No hall de entrada do evento uma livraria oferece títulos espíritas, além de outros produtos de divulgação da doutrina.

Mais informações : www.feemt.org.br