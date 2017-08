DA REDAÇÃO



Com o objetivo de aproximar a comunidade das bibliotecas e atrair novos usuários para esses equipamentos culturais, o programa Conecta Biblioteca está realizando uma pesquisa de opiniãoonline chamada Marco Zero.

O objetivo é recolher impressões e experiências de freqüentadores de bibliotecas e a comunidade em geral, neste caso da Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça (BPEEM). O preenchimento do questionário é anônimo e dura cerca de 10 minutos.

O Conecta Biblioteca é um programa nacional de estímulo e transformação social por meio de bibliotecas públicas realizado pela ONG Recode e Caravan Studios do qual a Biblioteca Estevão de Mendonça (BPEEM), em Cuiabá, faz parte.

Entre os focos de trabalho do Conecta está aumentar o número de usuários Incrementando o portfólio de soluções oferecidos pela bibliotecas e fomentando a participação de jovens nas atividades do dia-a dia.

Além disso, o programa busca garantir a sustentabilidade desenvolvendo estratégias para manter a continuidade das ações sistematizando o conhecimento construído de forma colaborativa ao longo do programa para que as iniciativas cheguem a todas as bibliotecas do país, incluindo as públicas, comunitárias e escolares.

O Conecta está sintonizado com as políticas públicas para o setor e orientado pelas metas estabelecidas no Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL), Plano Nacional de Cultura (PNC) e também pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS).

O Conecta Biblioteca tem o apoio do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP) e da Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas (DLLLB) e patrocínio da Fundação Bill & Melinda Gates.