de o DIA



A família do lateral brasileiro Daniel Alves vive um drama. Uma tia do jogador do PSG e seleção brasileira morreu ao se afogar no Rio São Francisco, na cidade de Juazeiro, no norte da Bahia, nesta sexta-feira.

De acordo com informações da Polícia Civil, Marlúcia Capistana, 46 anos, foi cuidar da plantação de bananas numa fazenda perto de onde morava. Como demorou a retornar, a família saiu à procura e encontrou o corpo no rio.

A família relatou que Marlúcia teve um AVC há cerca de dois anos e estava muito abalada com a morte na quinta-feira de um primo muito próximo dela.

A mãe de Daniel Alves, irmã da vítima, passou mal e precisou receber atendimento médico em uma unidade médica na cidade. O jogador ainda não se pronunciou sobre o caso.

Há cerca de onze meses, o ator Domingos Montagner também morreu afogado no rio São Francisco. No entanto, a tragédia ocorreu no estado de Sergipe.

Fonte http://odia.ig.com.br/esporte/2017-08-18/tia-do-lateral-do-psg-daniel-alves-morre-afogada-em-rio-no-interior-da-bahia.html