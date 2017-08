DA REDAÇÃO



Maior, mais abrangente e com uma ampla programação, a edição 2017 do Pantanal Cozinha Brasil, que ocorre em Cuiabá, de 09 a 11 de outubro, no Centro de Eventos do Pantanal, se propõe a receber não apenas profissionais e estudantes de gastronomia e áreas afins, mas a sociedade em geral.

Para tanto, vai reunir chefs de cozinha locais e nacionais, entre eles Fernando Mack, Jhuan Schneider, Hugo Rodas, Kauan Dalmolin, Eliane Carvalho, Wal Untar, e as convidadas especiais Carole Crema, Manu Bufara e Bela Gil. Haverá ainda uma praça de alimentação concentrando food trucks e bike foods com diversos tipos de comida, atrações culturais, além do empório rural para divulgação, promoção e comercialização de produtos orgânicos locais e do movimento slow food.

“Tudo isso para fortalecer a cultura gastronômica de Mato Grosso, fomentar intercâmbio entre empresários e produtores, buscando a valorização da produção local, promover espaço de cultura e entretenimento ao público em geral”, explica o idealizador do evento, João Carlos Caldeira, professor de graduação e pós-graduação em gastronomia na Unic e Univag, atua como ‘food hunter’ no site Destemperados e é membro fundador do movimento Slow Food Cuiabá.

O evento conta com apoio do Sebrae MT, que desenvolve vários projetos relacionados, entre eles o Food Experience, cujo objetivo é apoiar grupos de empresas e valorizar a experiência gastronômica do consumidor, envolvendo o fortalecimento da cadeia de valor, da origem dos ingredientes à mesa. Outros projetos de áreas afins e transversais, como Bioeconomia, Redes Criativas, Brasil Central Turismo e agronegócio, especialmente nas cadeias da piscicultura, pecuária leiteira e produtos orgânicos também estão envolvidos.

“Esse ano, o evento tomou uma dimensão maior, o que não quer dizer que perdeu sua essência, que é valorizar os nossos chefs de cozinha, os ingredientes de Mato Grosso, a cultura gastronômica regional. Quando trazemos convidados de fora para participar do evento fazendo palestras e ministrando oficinas, estamos também fortalecendo o que é local, uma vez que nossa cultura é levada para o Brasil através deles”, constata.

Para os profissionais, estudantes da área e pessoas interessadas em aprofundar nos temas, são programadas oficinas nas cozinhas das instituições parceiras, como Univag. Os demais apoiadores do evento são Grupo Bom Futuro, Big Lar, Senac, Sesc Pantanal e Unimed. O restaurante Mahalo sedia o jantar especial Chefs do Brasil tendo como chef convidada Manu Buffara.

Dentro do conceito de valorização da cultura gastronômica local, o evento tem sempre um ingrediente eleito e homenageia anualmente uma personagem da área que mereça reverência. Esse ano, a homenageada será Dona Eulália, uma exímia quituteira, cuiabana de ‘chapa e cruz’ que, aos 83 anos, continua a fazer o melhor bolo de arroz da cidade, eleito pelo júri da Veja Comer & Beber Cuiabá.

Ao lado dos alguns dos oito filhos, 21 netos e 24 bisnetos, comanda o Eulália e Família, uma verdadeira referência. No ambiente simples nos fundos da casa onde mora, quatro grandes fornos a lenha deixam dourados, crocantes por fora e macios por dentro os bolinhos que faz a alegria de gerações de moradores, de quem vem de fora e turistas brasileiros e estrangeiros.

O ingrediente do ano é pequi, fruto típico do Cerrado que na época da safra local (entre novembro e janeiro/fevereiro), ‘brota’ nas ruas e praças de Cuiabá com seu aroma marcante e sua cor amarelo intenso.

Oficinas e palestras

As inscrições para os Oficinas Práticas de Culinária, que acontecem nas instituições de ensino (UNIVAG, UNIC e SENAC) já estão abertas, assim como para as palestras.

Estão programadas as oficinas “Que seja doce!”, com a chef pâtissier Carole Crema; “É bem Mato Grosso! Tradição e Inovação”, com Dona Eulália e o chef Marcelo Cotrin; e “Comida para Corpo e Alma”, com a Carol Manhozo, chef do restaurante Flor Negra, todas no dia 09/10.

No dia seguinte, 10/10, mais três oficinas: “Jacaré – Exótica carne do Pantanal e Cortes de Nelore Pantaneiro”, com os chef Felipe Fogaça e Jhuan Schneider, do Sesc Pantanal; e “Alta Gastronomia, altas emoções”, com a chef Eliane de Carvalho, do Brie Restô; ambas na Univag; e “Brasil, meu Brasil brasileiro”, com a chef Manu Buffara, do restaurante Manu de Curitiba.

Finalizando a sequência de oficinas, no dia 11, a agenda é composta pelo tema “O Brasil pelas mãos de Bela Gil”; e clássicos inesquecíveis do Mahalo, com o chef da casa Kauan Dalmolin; e “Doces com Glamour: como transformar doces simples em sofisticadas sobremesas”, com o chef pâtissier Tarso Quadros, da confeitaria Fábula Doces Finos. A maioria delas acontecem no período matutino nas cozinhas dos cursos de gastronomia das faculdades e várias delas contam com degustação e harmonização de vinhos.

As inscrições das palestras custam R$ 90,00 (por dia, para 4 palestras) e as oficinas práticas R$ 149,00, com desconto de 50% para estudantes e associados da Abrasel e Sindipan.

Palestras

Estão programadas três palestras magnas, duas no dia 9/10, a partir das 19h30. Carole Crema faz a abertura apresentando o tema “Viagem ao mundo doce e encantado da confeitaria brasileira”. Já Manu Buffara fala sobre ¨Tradição e inovação: a cozinha nua e crua da Manu.

No dia 10, às 19h30, o chef Jhuan Schneider e convidados do Sesc Pantanal convidam o público a “Uma viagem ao universo pantaneiro”.

E encerrando a programação, a chef naturalista Bela Gil fala sobre comportamento sustentável através da alimentação saudável, às 19h30.

No período da tarde, o evento conta com palestras e workshops temáticos, além de diversas aulas show de culinária e degustação de vinhos, cervejas e produtos artesanais locais.

As inscrições para as oficinas e palestras podem ser feitas no site do evento https://www.pantanalcozinhabrasil.com.br , através de um link e onde é possível acessar a programação completa.