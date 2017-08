O objetivo do Mutirão do Senar é levar cidadania a quem vive na zona rural

Começou nesta sexta-feira (18) mais uma edição do Mutirão Rural do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-MT), ação que conta com a parceria do Procon Estadual de Mato Grosso. O evento aconteceu em Santo Antônio do Leverger, na Agrovila das Palmeiras.

No sábado (19), a comunidade da Passagem da Conceição, em Várzea Grande, receberá a equipe do Senar e parceiros. O Mutirão prossegue no domingo (20/08), com atendimento em Barão de Melgaço, no Estirão Comprido.

O objetivo do Mutirão do Senar é levar cidadania a quem vive na zona rural. Além de fornecer orientações sobre os direitos dos consumidores, o Procon-MT realiza atividades lúdicas e educativas com crianças e jovens e distribui materiais informativos.

“O Procon Estadual participa, de forma permanente, de ações de cidadania, promovidas por diversos órgãos. Nossa intenção é levar informação para a população e promover a educação para o consumo”, explica o superintendente Onofre Júnior.

Durante o evento também são oferecidos serviços de saúde, palestras orientativas, atividades educativas e culturais, entre outros, a cargo do Senar e parceiros. A próxima edição do Mutirão está agendada para o período de 24 a 26 de agosto, nos municípios de Rosário Oeste, Nossa Senhora do Livramento e Poconé.

Confira, abaixo, a programação:

Sábado (18/08) – Várzea Grande: Passagem da Conceição

Domingo (19/08) – Barão de Melgaço: Estirão Comprido

Quinta-feira (24/08) – Rosário Oeste: Comunidade Sucuri;

Sexta-feira (25/08) – Nossa Senhora do Livramento: Rio dos Peixes

Sábado (26/08) – Poconé (Distrito de Chumbo).

