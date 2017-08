DA ASSESSORIA



A Clínica Integrada do Univag Centro Universitário inaugurou a nova ala com 30 novos consultórios, sala de inalação, sala de curativos, sala de raio-x, sala de gesso, sala para discussão de caso e mais de 15 novas especialidades médicas.

A nova ala faz parte dos diferentes cenários (clínica e hospitais) onde os alunos de medicina vão estagiar durante o internato, período que corresponde aos últimos anos do curso de graduação.

A Clínica Univag oferece atendimentos gratuitos para toda a população, realizando cerca de 20 mil procedimentos por ano. A expectativa é que esses números se multipliquem.

Além das especialidades já ofertadas na Clínica, o início do internato passa a oferecer novas especialidades adulto e infantil, entre elas: cardiologista, dermatologista, imunologista, geriatria, infectologista, nefrologista, pneumologista, endocrinologista, reumatologista e fisiatra.

Na pediatria sete novas especialidades também passam a integrar os atendimentos: alergista pediátrico, neonatologia, reumatologista, infecto, cardiologista e neurologista. Para os atendimentos especializados é necessário encaminhamento médico.

“A área da saúde é muito carente e algumas especialidades ainda mais. Essa nova ala está trazendo novas especialidades totalmente gratuitas para população, que vai fazer a diferença na vida da comunidade e uma experiência ímpar aos alunos. Vale lembrar aos nossos pacientes que os documentos pessoais são obrigatórios no momento das consultas”, cita a coordenadora da Clínica Univag, Mariana Souza dos Santos.

A Clínica passa contar também com sala de raio-x. A sala contempla os alunos de Medicina e Técnico em Radiologia da instituição.

Os atendimentos na Clínica acontecem em salas equipadas, climatizadas e qualificadas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC). Os consultórios são munidos de equipamentos específicos para cada área da saúde.

Nos atendimentos de Fisioterapia os procedimentos são realizados em macas, piscina de hidroterapia e tapetes de Eva. Além disso, existe o atendimento de Fonoaudiologia, Nutrição, Biomedicina, Serviço Social, Psicologia e Educação Física.

Além das especialidades médicas o Univag conta com Clínica Odontológica. Para atendimentos os pacientes precisam passar por triagem para dar início ao tratamento. As triagens acontecem todo início de semestre, aqueles que não conseguiram vagas são colocados na fila de espera e podem ser selecionados quando algum estagiário finalizar o tratamento dos seus pacientes.

A Clínica de Estética Univag oferta cerca de 50 tratamentos estéticos, sendo alguns unissex com preços variáveis acessíveis. A avaliação antes do tratamento é totalmente gratuita e é feito por alunos do curso de Estética que cursam último semestre, sempre acompanhado por professores.

As consultas devem ser previamente agendadas através dos telefones 3688-6133/6014. A Clínica atende de segunda a sexta-feira, no campus Univag, localizado na Avenida Dom Orlando Chaves, nº 2655, bairro: Cristo Rei.

Os serviços são abertos para toda a população de Cuiabá e Várzea Grandes, inclusive colaboradores e alunos.