“É preciso ter a visão do futuro para preparar a empresa de hoje para o amanhã que já começa hoje”, pontua a presidente da rede Blue Tree Hotels, Chieko Aoki, que falará sobre “Gestão de pessoa: liderança e gestão” no evento Masterh Gente 2017. O encontro de profissionais de gestão de pessoas e liderança acontece no dia 15 de setembro, das 8h às 19h30, no Centro de Eventos do Pantanal em Cuiabá.

Chieko Aoki carinhosamente chamada de “a Dama da Hotelaria”, trabalhou em diversos lugares do mundo como Estados Unidos, Ásia e Europa, como presidente da rede Caesar Park e como vice chairman da Westin. Deu início à Blue Tree em 1997, rede que conta hoje com 24 hotéis no Brasil.

Chieko é formada em Direito pela Universidade de São Paulo(USP), com cursos em Administração na Universidade de Sofia, em Tóquio, e de Administração Hoteleira na Cornell University, nos EUA.

Precisamos de grandes avanços com relação ao bem viver coletivo e individual

A palestrante falará no encontro sobre como as empresa de serviços precisam saber da importância de colocar as pessoas em primeiro lugar. Além de pontuar sobre a mudança drástica e rápida do estilo de vida como resultado do mundo hiper interconectado e hiper interdependente, que faz com que sentimos a necessidade de re-significar o que é ser humano e como vamos co-viver na nova sociedade global.

“Precisamos de grandes avanços com relação ao bem viver coletivo e individual. Esta situação está intimamente ligada a nossa relação com clientes e colaboradores. Vamos falar também sobre a importância dos relacionamentos e tipos, a criação de laços para ir além do relacionamento comercial e como isso acontece”, pontua.

Masterh Gente 2017

O evento é uma realização da Moretti Coelho Eventos, e é voltado para gestores e lideranças de todos os setores da economia pública e privada, profissionais de gestão de pessoas, executivos, administradores, empresários e consultores.

Além de Chieko Aoki, Cuiabá recebera profissionais renomados com experiências nacionais e internacionais como: o professor da Unicamp, escritor e historiador, Leandro Karnal, o escritor e consultor de carreira, Sidnei Oliveira, o gestor empresarial e professor, Waldez Ludwig, o professor da Fundação Dom Cabral, Dalton Sardenberg e o engenheiro agrônomo e caçador de talentos do agronegócios, Eduardo Estrada Whipple.

O encontro ainda prevê a presença de 800 pessoas, que também terão acesso ao espaço de relacionamento e exposição de produtos e serviços.

Para mais informações no telefone: (65) 3321-5454 ou no site: www.moretticoelho.com.br.