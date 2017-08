DA REDAÇÃO



Técnica, pegada, precisão e velocidade fazem de Eloy Casagrande, da banda Sepultura, um dos melhores bateristas do mundo na atualidade. Se assisti-lo ao vivo já pode ser considerado um privilégio, quem dirá participar de um grande intercâmbio de conhecimento rock'n'roll. No dia 26 de agosto, Casagrande irá ministrar um Workshow, a partir das 17h, no Malcom Pub, em Cuiabá.

No evento, o instrumentista irá mostrar como que, de fato, tal qual alerta o álbum "Machine Messiah", do Sepultura, é o elemento humano – e não a inteligência artificial ou os gadgets – o responsável por ceder contornos ao talento e a vitalidade no universo musical. Mesmo ouvidos alienígenas ao metal terão a oportunidade de vislumbrar a mistura quase palpável entre inventividade, inspiração, dedicação e prazer por aquilo que se faz.

Prodígio, Casagrande começou a se aventurar na bateria ainda criança e coleciona títulos desde o começo de sua carreira. Ao lado de sua fiel companheira, conquistou competições como a Batuka International Drummer Fest, a maior do Brasil, em 2004, e a Modern Drummer's Undiscovered Drummer Contest, nos Estados Unidos, em 2005. Enquanto que, aos 21 anos de idade, teve a missão de assumir o posto de Jean Dolabella como baterista do Sepultura.

"É indiscutível: Eloy Casagrande se mostra cada vez mais monstro. Assisti-lo é como um assalto sonoro. Não é à toa. O cara sempre impressionou a todos com sua desenvoltura na bateria e honrou o legado épico da banda brasileira de rock mais bem-sucedida no mundo – o Sepultura. Pela primeira vez no Malcom e em Cuiabá, Eloy irá tocar músicas do último álbum do quarteto, proporcionará alguns solos e participará de um bate-papo com a galera. Será visceral", comenta Fabrício Roder, proprietário da Bateras Beat Cuiabá.

No dia 26 de agosto, o Workshow contará com a presença do renomado baterista Dino Verdade, fundador da Bateras Beat – rede de escolas de música em que Casagrande já atuou como professor. O evento conta com a assinatura rock'n'roll do Malcom Pub, da Container Produções e da Bateras Beat Cuiabá.

Serviço

Os ingressos do primeiro lote promocional – limitados – podem ser adquiridos pelo valor de R$30 na bilheteria do Malcom ou na Bateras Beat Cuiabá. O Malcom Pub está localizado na Avenida Miguel Sutil, número 10.240, no Bairro Santa Rosa (Ao lado do Gran Odara Hotel). Mais informações pela fan page do pub.