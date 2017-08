CAMILLA ZENI

DO HIPER NOTÍCIAS

A jovem Aline Fontes, representante mato-grossense no maior concurso de beleza nacional, é novamente considerada uma das favoritas ao título. Ela concorre ao Miss Brasil Be Emotion 2017, que será realizado neste sábado (19). O processo elege aquela que irá estampar o encanto brasileiro no concurso Miss Universo.

Aline tem 20 anos, estuda Direito, e é moradora de Cáceres (distante 225 km de Cuiabá). Embora tenha sido eleita Miss MT no dia 22 de junho, a estudante já vinha se preparando para ser Miss há algum tempo. Estabeleceu rotinas, definiu a prioridade e conquistou o título. Agora, o nome tão falado no cenário da beleza mato-grossense também circula nos bastidores do concurso nacional.

Conforme especulações nas mídias sociais, Aline Fontes já é uma das candidatas favoritas ao título de Miss Brasil. O portal Curiosando, por exemplo, lançou uma enquete para apurar o favoritismo do público. No grupo “centro oeste”, a jovem se destaca com 43%. É o maior percentual por região após a Miss RS, que obteve 54% dos votos.

Já na etapa estadual, a Miss, com seus 1,75 m, olhos claros e madeixas louras, chegou a ser comparada com misses de outros países, como a Mariam Habach, da Venezuela (2016). Nas redes sociais, ela também recebeu bastante elogio pela semelhança com as misses Austrália e Iraque.

Ao longo desta semana, Aline se preparou para as etapas do concurso com as outras candidatas. A família da jovem também está em Ilhabela, mas não tem contato com a Miss, que está “confinada”.

Ao concurso, Aline disse que deseja divulgar as potencialidades do Mato Grosso pelo Brasil e ser uma embaixadora da cultura, honra e mérito que os brasileiros carregam.

O concurso

Sediado fora de uma capital pela primeira vez, o concurso será realizado no Teatro de Vermelhos, em Ilhabela, cidade litorânea de São Paulo. A cerimônia pretende ser mais intimista, restrita a participação de 600 pessoas, entre familiares e personalidades. No ano anterior, o número de convidados foi de 2.400.

As 27 candidatas estão no município desde o dia 9, quando ficaram em confinamento e começaram a se preparar em conjunto. De aulas de passarela a ensaios fotográficos, as meninas já movimentam a região.

Para o concurso, além da beleza, as candidatas precisam cumprir com um mínimo de requisitos para estarem aptas. A idade para competirem, por exemplo, é de 18 a 27 anos, que foi uma mudança realizada nesta edição.

As meninas também não podem ter altura menor que 1,68 cm e medidas corporais que se aproximam de 90 cm de busto e quadril e 60 cm de cintura. Elas também devem estar na faculdade ou ter nível superior completo.

A transmissão do concurso será feita ao vivo pela TV Band, com início às 21h30 (horário local). A apresentação é de Cássio Reis e a cobertura dos bastidores é de Rayza Nicácio.