DA REDAÇÃO



O voo direto de Mato Grosso para a Bolívia está na fase final de se tornar realidade. O Governo boliviano deu a autorização para que a Azul Linha Aéreas opere o voo direto, de Cuiabá para Santa Cruz de La Sierra, uma das principais cidades daquele país.



A autorização foi comunicada ao Governo de Mato Grosso neste sábado (19), segundo a Secretaria Adjunta de Turismo.



O secretário Luis Carlos Nigro disse que a notícia está sendo muito comemorada pelo Governo, considerando que o voo vai incrementar ainda mais o turismo e o comércio entre as duas regiões, promovendo a grande integração ha tanto tempo esperada.



Nigro observou que a Bolívia passa por um momento de intenso crescimento, e existe um grande mercado esperando a operação do voo.



Ele também destacou a atuação do governador Pedro Taques para que a liberação do vôo fosse autorizada.



No último mês de julho, uma comitiva liderada por Taques esteve na Bolívia e, entre os assuntos tratados com o ministro de Obras Públicas e Serviços de Habitação boliviano, Milton Claros, foi solicitada celeridade na liberação do voo entre Cuiabá e Santa Cruz de La Sierra.



Em Mato Grosso, segundo Nigro, já está tudo pronto para receber novamente o voo entre Cuiabá e Santa Cruz de la Sierra.

O secretário lembrou que o atual Governo está em processo de finalização das obras do Aeroporto Marechal Rondom e que a área internacional está 100% pronta.

Trâmite

Agora, o processo irá para a ATT na Bolívia, para finalização e validação.

Após isso , a Azul deve começar a organizar o voo no prazo de 45 a 60 dias, que é o tempo que a empresa precisa para organizar suas ações em Santa Cruz, como montagem de equipes e guichê no aeroporto boliviano.