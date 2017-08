O avião que levava a dupla Henrique e Juliano para um show em Fortaleza teve uma pane nesta sexta-feira (18). A dupla informou, através do perfil nas redes sociais, que a cabine da aeronave começou a soltar fumaça. Foi necessário voltar a Palmas para pegar outro avião.

"Acabou acontecendo um incidente pequeno que acabou fazendo com que a gente se atrasasse. A gente havia decolado num prazo determinado, estávamos indo num avião até mais rápido do que a gente tem usado, mas esse avião deu uma pane, a cabine encheu de fumaça, um cheiro forte de queimado e por motivos de segurança, os pilotos decidiram voltar.

No perfil da dupla no instagram, os cantores ainda acrescentaram que foi só "um susto" e pediram a compreensão do público em Fortaleza.