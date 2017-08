O incêndio já atingiu 1200 hectares do Parque Estadual Araguaia

KARINA CABRAL

DA REDAÇÃO

Um incêndio no Parque Estadual do Araguaia, no Município de Novo Santo Antônio (a 1.063 km a Nordeste de Cuiabá), já queimou cerca de 1200 hectares da floresta.

O Corpo de Bombeiros, que já estava na região por causa da Operação “Abafa Araguaia”, deu início ao combate ao incêndio no parque, por volta das 11h da manhã deste sábado (19).

O Parque Estadual do Araguaia (PEA) tem 224 mil hectares e é a Unidade de Conservação do Estado que mais registra focos de calor.

Por esta razão, a primeira Operação Abafa está sediada em Novo Santo Antônio.

Segundo informações do Batalhão de Emergências Ambientais (CBMMT), as equipes estão realizando combates aéreo e terrestre.

No total, dois componentes da Ong Aliança da Terra e dez bombeiros militares realizam o combate terrestre.

Para isso, são utilizados um avião de combate aéreo a incêndios, três auto-rápidos florestais, um caminhão de comando e controle, um auto-tanque combustível, um auto-tanque e uma motocross.

Apesar de o combate ter sido iniciado com rapidez, uma vez que os bombeiros já estavam na região, o difícil acesso ao local e o fato do incêndio ser dividido em duas frentes (Norte e Sul) tem complicado o trabalho do Corpo de Bombeiros.

"Abafa Araguaia"

A Operação Abafa Araguaia foi iniciada na terça-feira (15), no Município de Novo Santo Antônio.

Esta é uma ação integrada das Forças de Segurança Pública especializadas na proteção ambiental do Estado.

O objetivo principal, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, é fiscalizar e autuar os crimes cometidos por desmatamento e degradação florestal, em particular, queimadas não autorizadas e incêndios florestais.

A operação também atuará em todos os municípios que fazem divisa com o PEA e margeiam o Rio Araguaia: Bom Jesus do Araguaia, São Félix do Araguaia, Nova Nazaré, Cocalinho, Serra Nova Dourada e Luciara.

A operação foi idealizada no ano passado pelo Batalhão de Emergências Ambientais, do Corpo de Bombeiros Militar.

Em 2016, a ação foi desenvolvida na região Médio-Norte do Estado e teve outra denominação: Abafa Amazônia.

Veja vídeos gravados pelo Batalhão de Emergências Ambientais: