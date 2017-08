do ISTO É



Em mensagem enviada ao Encontro de Rimini para a Amizade entre os Povos, evento anual organizado pelo movimento católico Comunhão e Libertação, o papa Francisco afirmou neste domingo (20) que as pessoas não podem olhar a realidade apenas da “varanda” ou pela “televisão”.

Realizado na cidade italiana de Rimini, na costa leste do país, o congresso acontece desde a década de 1980 e costuma ser inaugurado por uma declaração do Pontífice. “Não nos é permitido olhar a realidade a partir da varanda nem podemos permanecer comodamente sentados no sofá a olhar o mundo que passa à nossa frente na televisão”, escreveu o Papa.

Segundo Jorge Bergoglio, é preciso admirar “o verdadeiro, o belo e o bem que nosso pai nos deu” para viver como uma “oportunidade” a “mudança temporal na qual estamos imersos”.

Além disso, Francisco criticou o “Alzheimer espiritual”, que consiste em “esquecer a história de nossa relação com Deus”.

“Se nos tornamos desmemoriados sobre nosso encontro com o Senhor, não estaremos mais seguros de nada”, declarou. (ANSA)

Fonte http://istoe.com.br/realidade-nao-esta-na-tela-da-tv-diz-papa-francisco/