Visando reduzir custos no sistema de transporte público da Capital e combater o alto índice de evasões, o Terminal Urbano do CPA III passará a funcionar, a partir do próximo dia 28 de agosto, de forma aberta.

Por meio de um trabalho em parceria entre a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) e a Associação Mato-grossense dos Transportadores Urbanos (AMTU), as catracas existentes no terminal serão retiradas definitivamente.

O sistema adotará, de agora em diante, o modelo de funcionamento existente na Praça Bispo Dom José, que também operava como terminal de ônibus até o ano de 2005. Com a retirada das roletas de ambas as entradas, a integração passará a funcionar através do cartão transporte TEM.

Nesse caso, com exceção de idosos que não possuem o cartão Melhor Idade, o embarque dos passageiros ocorrerá somente pela porta dianteira.

A Semob explica que, assim como vigora atualmente em todo o município, cada bilhete terá a validade de duas horas, ficando nesse período assegurado o direito do usuário de integração sem que haja uma nova cobrança tarifária.

A Secretaria esclarece ainda que, caso ocorra alguma cobrança indevida, o cidadão pode dirigir-se até a sede da AMTU ou procurar a unidade móvel instalada dentro do próprio espaço no CPA III.

O secretário municipal de Mobilidade Urbana, Antenor Figueiredo, destaca que toda a ação será realizada seguindo um planejamento que conta com duas semanas de intensas campanhas orientativas, a fim de deixar o usuário totalmente informado da medida. Ele conta ainda que, durante os primeiros dias de adaptação, agentes técnicos estarão no local prestando total auxílio aos passageiros.

“Nosso intuito com essa nova forma de funcionamento é eliminar esse grande número de pessoas que, infelizmente, ainda usam da prática de burlar o sistema, prejudicando os demais usuários do nosso transporte público. Com o terminal aberto a gente consegue combater essa evasão e reduzir consideravelmente os prejuízos financeiros, o que reflete diretamente no preço da passagem. Quando todos pagam, todos pagam menos”, argumentou o secretário.