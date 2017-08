O Ministério Público Estadual (MPE) tenta anular, na Justiça, um processo seletivo realizado pela Secretaria de Sáude de Cáceres, a 220 km de Cuiabá, que visa o preenchimento de diversas vagas em cargos que vão desde auxiliar de serviços gerais a médicos.

Na ação civil pública, o MP critica falta de critérios objetivos em uma das fases de avaliação e a não divulgação da pontuação dos candidatos, o que os impede de ingressar com recursos administrativos. O G1 não conseguiu contato com a Prefeitura de Cáceres.

De acordo com a ação, o teste seletivo foi organizado com uma fase de análise de currículo (eliminatória) e uma fase de entrevistas (classificatória). Porém, segundo o MP, no edital de abertura do processo e nos editais de retificaçãonão foram citados critérios objetivos e norteadores da denominada “fase de entrevista”, ou, ainda, a pontuação passível de atribuição aos candidatos nesta fase.