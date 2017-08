DA REDAÇÃO



O prefeito em exercício, Niuan Ribeiro, e o secretário de Educação, Rafael Cotrim, estiveram nesta semana, nas escolas municipal Dr. Fábio Firmino Leite, no bairro Dr. Fábio, e Francisca Figueiredo Silva Martins, no bairro Jardim Eldorado, para vistoriar as condições estruturais.

Na oportunidade, os diretores foram informados da nova metodologia que será adotada pela Prefeitura de Cuiabá na manutenção das escolas.

Com o lançamento previsto ainda para este mês, as escolas municipais receberão um novo atendimento nos serviços de manutenção e conservação dos ambientes escolares, que vai desde a troca de lâmpadas, pinturas, troca de telhado e demais necessidades cotidianas.

A proposta é ter equipes de plantão, com pedreiros, eletricistas e mão de obra em geral, para atender as demandas consideradas urgentes, num prazo máximo de três horas, após ser acionado pelo estabelecimento de ensino.

“O que a Prefeitura de Cuiabá pretende é manter as escolas em boas condições para que nossos alunos possam acompanhar as aulas sem o constrangimento de ter que voltar pra casa porque está chovendo ou escuro. A gestão Emanuel Pinheiro quer dar dignidade aos alunos, aos servidores e aos pais das crianças que deixam seus filhos aqui, sem precisar ficar preocupados.", disse o prefeito em exercício.

"Com esta nova proposta, vamos conseguir dar melhores condições para que o aluno possa aprender o que lhe for ensinado tranquilamente”, ressaltou.

Segundo o secretário de Educação, muitos problemas podem ser resolvidos antes que se acumulem, evitando que escola feche para reforma e o aluno acabe ficando fora da sala de aula.

"E, a partir do momento que esta ação entrar em funciomento, será possível resolver o problema em um prazo mais curto de tempo, como também orientar os gestores de cada estabelecimento de ensino como proceder diante de uma situação como essa. Desta forma, o município vai poder administrar melhor os recursos", disse Cotrim. .

Conforme o secretário, o Ministério Público, Poder Judiciário, Tribunal de Contas e a Procuradoria do Município deverão acompanhar a implantação do programa.