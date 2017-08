DA REDAÇÃO



Guilherme Porto, 14 anos, se consagrou campeão, na categoria greco-romano, no Campeonato Pan-Americano Escolar 2017 de Wrestling (Luta Olímpica), organizado pela United World Wrestling Americas, realizado de 17 a 19 de agosto, na cidade de Santiago, no Chile.

Um título inédito para o estado de Mato Grosso e conquistado por um estudante da Escola Estadual Governador José Fragelli, mais conhecida como Escola da Arena Pantanal ou Arena da Educação.

“Tive o total de quatro embates com lutadores dos Estados Unidos, Peru, Chile e Argentina e venci todos por superioridade técnica, que é quando se vence por oito a zero ou com oito pontos de diferença. Mas o placar não significa que foram fáceis, pois foram lutas duras. E recebi o prêmio de melhor lutador da competição. Agradeço ao meu pai, aos meus técnicos, ao apoio dado pela Secretaria Adjunta de Esporte de MT e ao apoio do secretário Leonardo”, disse Porto.

De acordo com o titular da Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer de Mato Grosso (Sael-MT), Leonardo de Oliveira, o projeto de escola na Arena Pantanal consiste em um modelo de ensino em tempo integral, que aproveite os espaços e a estrutura de todo o Complexo Esportivo da Arena Pantanal, e vocacionado para as práticas esportivas. E, segundo ele, além disso, os estudantes recebem alimentação balanceada sob acompanhamento de nutricionistas.

“Os alunos têm aulas regulares em um dos turnos e em outro possuem uma grade diversificada de atividades. Dentre elas, a prática de modalidades esportivas. Então, quando um estudante da Arena da Educação alcança um resultado tão expressivo, isso renova a energia canalizada em prol desse projeto e fortalece todo o esforço desempenhado por inúmeros profissionais ligados nessa empreitada”, comentou o secretário adjunto de esportes do estado, Leonardo de Oliveira.

Para o coordenador das seleções brasileiras de Wrestling da Confederação Brasileira de Lutas Associadas (CBLA), Flávio Cabral, o Pan-Americano conquistado pelo atleta mato-grossense é o evento máximo do continente na idade escolar e teve a participação de competidores de onze países.

E, segundo ele, o resultado obtido por Guilherme Porto dá esperanças ao país de obter bons resultados nos próximos Jogos Sul-Americanos de Wrestling.

“A dificuldade para se vencer esse campeonato é a mesma vista em outras categorias de idade. Isso mostra o nível que ele pode atingir na idade adulta. Esse título nos deixa com esperanças para os jogos sul-americanos e também esperamos que atraia a atenção de novos jovens mato-grossenses para a prática da modalidade. A CBLA com certeza está muito feliz com esse título”, avaliou o coordenador de seleções brasileiras da CBLA, Flávio Cabral.

Contexto

A Federação Mato-grossense de Jiu-jitsu e Lutas Associadas (FMTJJLA), gerida pelo presidente Francisco José Pessoa Fernandes, o mestre “Chicão”, foi a instituição responsável por implantar o Wrestling (Luta Olímpica) no estado de Mato Grosso, em 2013.

E, de lá para cá, vários atletas tem se destacado em competições nacionais e internacionais, sob o comando técnico do head coach da seleção mato-grossense, Francisco Fernandes Junior e da técnica, Luzia Fernandes.

“Nossos atletas trazem medalhas nacionais desde o 1º ano desse desporto em Mato Grosso. E, daquele ano em diante, os resultados tem crescido de forma ininterrupta. Foi a primeira vez que vencemos um Pan-Americano, mas temos várias outras medalhas e traremos muitas outras. E parte desse triunfo também é da atual Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer de Mato Grosso (Sael-MT), gestão Leonardo de Oliveira. O apoio dele tem sido fundamental”, disse Chicão.