Cuiabá recebe a 1ª etapa da Gincana do Caminhoneiro 2017, no Posto Aldo, entre os dias 25 e 27 de agosto. Quatro caminhoneiros se classificam para a final no dia 26 de novembro, em Itajaí, SC. O vencedor (ou vencedora) vai levar para casa um caminhão Iveco Tector 0 km.

A etapa inaugural da Gincana do Caminhoneiro, que completa 27 anos, acontece nos dias 25 a 27 de agosto, no Posto Aldo (BR-364, KM 397), em Cuiabá, Mato Grosso, onde são aguardados cerca de 300 caminhoneiros e público total de 3 mil espectadores, nos três dias do evento.

Podem participar da gincana caminhoneiros habitados na categoria C, D ou E. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no local da etapa, das 8h às 18h, mas – de acordo com a fila de espera – podem ser encerradas antecipadamente.



Nesta edição, além da já tradicional prova de slalom (zig zag entre cones ), que irá classificar os finalistas, os organizadores introduziram a prova de estacionamento. Os caminhoneiros, primeiro, passam por um teste de habilidade ao estacionar o caminhão e, na sequência, vão para a pista de slalom.

Como em edições anteriores, no slalom os tempos são cronometrados pelo sistema de foto células por uma equipe homologada pela CBA – Confederação Brasileira de Automobilismo. E para manter as mesmas condições de igualdade entre todos os competidores, eles realizam as provas com um caminhão Iveco Tector fornecido pelos organizadores.



Faz parte da programação, mas não da competição, a possibilidade dos caminhoneiros realizarem test-drive em vários modelos de caminhões da Iveco. Eles ainda podem consultar a equipe técnica e comercial para tirar dúvidas sobre os produtos, bem como ter a orientação da melhor aplicação do caminhão.



Saúde e conhecimento

Os visitantes poderão realizar uma verificação da pressão arterial e um teste rápido para a verificação de glicemia. Palestras e treinamentos técnicos oferecidos pelos apoiadores serão realizados durante a etapa.



Também está confirmada a participação da PRF – Polícia Rodoviária Federal, que mostra o Cinema Rodoviária, curtas palestras ministradas por policiais que visam mudar o comportamento, por meio da apresentação dos riscos inerentes ao trânsito (vídeos que ilustram situações reais ou simuladas) e o estímulo à adoção de pequenas mudanças que podem resguardar a vida ou diminuir as possíveis lesões causadas por acidentes de trânsito.



Os organizadores da Gincana do Caminhoneiro definiram locais e datas das etapas classificatórias da edição deste ano, que começam em Cuiabá/MT (Posto Aldo – 25 a 27 de agosto), depois segue para São Paulo /SP (Posto 4 Irmãos – 22 a 24 de setembro), Ponta Grossa/PR (Posto Torre Alta Locatelli – 6 a 8 de outubro), Linhares/ES ( Posto Dadinho/27 a 29 de outubro), Betim/MG (Posto PTB – 10 a 12 de novembro) e Itajaí/SC (Posto Santa Rosa – 23 a 25 de novembro), onde também será realizada a grande final no dia 26 de novembro, com a participação de 20 finalistas, em comemoração aos 20 anos da Iveco no Brasil, patrocinadora master do evento.



“Excepcionalmente nesta edição, teremos 20 finalistas (na primeira e segunda etapas serão quatro classificados cada, e nas outras serão três). O número icônico de 20 é para comemorarmos os 20 anos de Iveco no Brasil, empresa patrocinadora do evento”, argumenta Saulo Furtado, diretor da revista Caminhoneiro, organizadora da gincana, “lembrando que o campeão vai levar para casa um Iveco Tector 0 km”.

Etapas da Gincana do Caminhoneiro 2017



Cuiabá/MT - Posto Aldo – 25 a 27 de agosto

São Paulo /SP - Posto 4 Irmãos – 22 a 24 de setembro

Ponta Grossa/PR - Posto Torre Alta Locatelli – 6 a 8 de outubro

Linhares/ES - Posto Dadinho/27 a 29 de outubro

Minas Gerais – 10 a 12 de novembro

Itajaí/SC - Posto Santa Rosa – 23 a 25 de novembro