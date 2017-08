DA REDAÇÃO



O Ministério Público Estadual denunciou por homicídio triplamente qualificado e requereu a manutenção da prisão preventiva de Juliano da Costa Marques Santos, acusado pela morte de José Antônio da Silva Alves dos Santos e tentativa de homicídio contra a vítima, Guilherme Rodrigues Ávila.



O crime ocorreu na madrugada do dia 7 agosto deste ano, na Avenida Isaac Póvoas, em frente à Boate Valey Pub.

O réu também foi denunciado pelo crime de dirigir sob influência de álcool, previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Na denúncia, o promotor Jaime Romaquelli afirmou que os “crimes foram cometidos por motivo fútil, sem que existisse qualquer motivação relevante para a prática, após uma discussão banal entre o denunciado e a vítima Guilherme”.



O promotor destacou ainda que o acusado impossibilitou a defesa das vítimas atingidas pelas costas e de surpresa, sem poder esboçar qualquer gesto de defesa.

Conforme consta na acusação, também foi constatado que Juliano dirigia o veículo com a "capacidade psicomotora alterada em razão do seu visível estado de embriaguez, sendo constatado pelo teste de alcoolemia".



No pedido de permanência da prisão preventiva, o promotor justifica que a medida se faz necessária, “haja vista a possibilidade do denunciado tumultuar a produção de provas, especialmente ameaçando as testemunhas e constrangendo-as constantemente”.

O crime



De acordo com o Ministério Público, por volta das 4h20 da madrugada, a vítima Guilherme Rodrigues Ávila estava saindo da casa noturna quando avistou um grupo de pessoas arremessando garrafas de cervejas na rua.

Por ser policial federal, advertiu-os para que parassem, pois poderiam atingir e machucar as pessoas que ali transitavam, bem como danificar veículos.



Neste momento, segundo a denúncia, Juliano da Costa Marques Santos, "em visível estado de embriaguez, não gostou da repreensão dada por Guilherme, foi até o seu veículo que estava estacionado nas proximidades, e acelerou na direção da vítima, com a nítida intenção de amedrontá-la".



Já o colega de Guilherme, Hilan Andrade de Souza, pediu para que o manobrista José Antônio da Silva Alves dos Santos retirasse seu veículo do estacionamento, e ficou aguardando na calçada em companhia da vítima e uma amiga.

Quando o veículo chegou, a amiga entrou pelo lado do passageiro e Guilherme se aproximou do veículo pela lateral traseira para conversar pela janela do motorista.



Nesse instante, segundo a denúncia, Juliano, vendo que Guilherme estava se deslocando para a rua e próximo dele estava o manobrista, arrancou em alta velocidade, o atingiu com intenção, "assumindo o risco do resultado morte de ambos".

A vítima Guilherme Rodrigues Ávila foi atingido na perna esquerda, e violentamente, a vítima José Antônio da Silva Alves dos Santos manobrista que estava entregando o veículo ao proprietário foi arremessado para o alto.



Com o impacto, as vítimas sofreram lesões graves, sendo que José Antônio apresentou fratura comunitiva da calota craniana, com múltiplos fragmentos em região parietal direita e exposição de massa cerebral, que resultou em sua morte instantânea por traumatismo crânio-encefálico, conforme Laudo Pericial. Já a vítima Guilherme Rodrigues sofreu escoriações pelo corpo e fratura no tornozelo esquerdo.