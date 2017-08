KARINA CABRAL

DA REDAÇÃO

Imagens de uma câmera de segurança mostram o acidente que resultou na morte do adolescente T.V., de 14 anos, em Campo Novo do Parecis (389 km de Cuiabá), neste final de semana. Ele chegou a ficar internado por dois dias, mas não resistiu aos ferimentos.

Pelas imagens é possível ver que o garoto se desequilibra após uma manobra de bicicleta e é atingido por um veículo SUV.

O acidente aconteceu na última sexta-feira (18), na Avenida Mato Grosso, no Bairro Jardim Alvorada.

Segundo informações da Polícia Civil, o adolescente precisou ser encaminhado imediatamente para uma UTI (Unidade de Tratamento Intensivo). Ele faleceu no domingo (20).

O vídeo mostra que T.V. realizava uma manobra de bicicleta no meio da avenida e, de repente, entrou na frente do carro.

Após ser atingido, o adolescente cai no meio-fio da avenida. A motorista do carro, o passageiro e uma criança, que estava no banco de trás, saem do veículo e correm para ajudar a vítima.

No Facebook da mãe de T.V., dezenas de pessoas prestam condolências e lamentam a morte do adolescente.

Veja vídeo do acidente: