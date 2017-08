DA REDAÇÃO



O prefeito de Nobres (190 km de Cuiabá), Leocir Hanel (PSDB), ficou ferido após capotar o carro em que estava, no último sábado (19), próximo de Diamantino (187 km de Cuiabá).

Apesar do susto e do estrago no veícul, o prefeito sofreu apenas ferimentos leves.

O acidente aconteceu na BR-364, onde o carro de Leocir atingiu um outro veículo. Depois, saiu da pista e capotou várias vezes. Com ele, estavam outras duas pessoas, que tiveram apenas ferimentos leves.



O prefeito foi socorrido e encaminhado para um hospital em Cuiabá.

Os dois veículos danificados precisaram ser rebocados.