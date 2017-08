de o DIA



A estudante piauiense Monalysa Alcântara, de 18 anos, desbancou as outras 26 adversárias e ficou com a faixa de Miss Brasil 2017, no concurso realizado na noite de sábado, no Teatro Vermelhos, em Ilhabela, no litoral de São Paulo.

A representante do Piauí é a terceira negra a vencer o concurso, que teve Miss Rio Grande do Sul, Juliana Mueller, e Stephany Pim, do Espírito Santo, nas segunda e terceira colocações. Com 1,77 m e 57 kg, Monalysa irá defender o Brasil no concurso Miss Universo.

Racismo na Web

Mas nem tudo foram flores na conquista da estudante. Nas redes sociais, alguns internautas criticaram a escolha em detrimento de outras candidatas, como a gaúcha Juliana Mueller, que é branca.

Alguns dos comentários foram carregados de conotações racistas. O que chamou mais atenção foi a publicação de uma usuária do Twitter, que afirmou que a Miss tem "cara de empregadinha". O tuíte não está mais disponível.

No Facebook, um rapaz publicou questionando a "brasilidade" de Monalysa "então as brasileiras caucasianas não são brasileiras?", escreveu. No fim, declarou torcida para a Miss Argentina, que "me representa e representa a parte brasileira que não possui a 'brasilidade'".

